Sei Nazioni 2025: la Scozia passeggia sul Galles, ma regala due punti di bonus

Si è appena conclusa al Murrayfield di Edimburgo la sfida valevole per la quarta giornata del Sei Nazioni e in campo sono scesi i padroni di casa della Scozia e il Galles. Una partita tra due formazioni sin qui deluse dal torneo, con Russell e compagni che sognavano di giocarsi il titolo fino alla fine, mentre gli ospiti stavano cercando una vittoria che manca dal 2023. E arriva il 16simo ko consecutivo per il Galles, mai in partita a Edimburgo.

Buona partenza per il Galles, che difende bene, obbliga la Scozia al fallo e al 3’ trova tre punti dalla piazzola con Gareth Anscombe. Ma è immediata la reazione dei padroni di casa, che giocano in maniera spettacolare alla mano e alla fine palla al largo per Blair Kinghorn che si tuffa e trova la meta del 7-3. E senza palla in mano soffre il Galles in difesa e all’11’ seconda fiammata scozzese, palla a van der Merwe, ovale che si muove, arriva a Tom Jordan che schiaccia per il 14-3.

Scozia che inizia ad alzare un po’ il piede dall’acceleratore, non trova più fiammate che possano impensierire il Galles e al 24’ è, invece, un bell’affondo degli ospiti ad arrivare fino in fondo. Anscombe vede lo spazio, calcetto a superare la difesa su cui si butta Blair Murray e schiaccia per il 14-8. Scossa che sveglia la Scozia e al 27’ giocata di classe di Finn Russell che manda fuori giri la difesa, passa l’ovale a Darcy Graham e meta del 21-8. Al 31’ piove sul bagnato per il Galles, perché dopo un’azione forse viziata da un in avanti non visto da Piardi arriva un fallo malizioso di WillGriff John e cartellino giallo. E un minuto dopo arriva la meta più assurda possibile. La Scozia perde palla, il Galles calcia al largo con Ben Thomas, Blair Murray evita la rimessa buttando un ovale in campo senza guardare, non la raccoglie il compagno, calcio di Tom Jordan, corsa e schiacciata per il 28-8 e bonus scozzese. Galles ormai in ginocchio e si va al riposo con già 4 mete segnate dalla Scozia.

Con il match ormai già archiviato la ripresa inizia con ritmi più blandi, meno intensità fino al 48’, quando è sempre la Scozia a cambiare marcia e seconda meta personale di Blair Kinghorn che firma il 35-8. Partita che sembra non aver nulla da dire, padroni di casa che smettono di giocare e, così, nell’ultimo quarto arrivano le mete di Ben Thomas e Teddy Williams a ricucire in parte lo svantaggio. Il Tmo annulla, al 77′, la meta di Taulupe Faletau che sarebbe valsa il doppio bonus al Galles. Doppio bonus che arriva a tempo ampiamente scaduto, quando la Scozia non butta fuori l’ovale e segna Max Llewellyn e finisce 35-29.

SCOZIA – GALLES 35-29

Scozia: 15 Blair Kinghorn, 14 Darcy Graham, 13 Huw Jones, 12 Tom Jordan, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ben White, 8 Jack Dempsey, 7 Rory Darge, 6 Jamie Ritchie, 5 Grant Gilchrist, 4 Jonny Gray, 3 Zander Fagerson, 2 Dave Cherry, 1 Pierre Schoeman

In panchina: 16 Ewan Ashman, 17 Rory Sutherland, 18 Will Hurd, 19 Gregor Brown, 20 Matt Fagerson, 21 George Horne, 22 Stafford McDowall, 23 Kyle Rowe

Galles: 15 Blair Murray, 14 Tom Rogers, 13 Max Llewellyn, 12 Ben Thomas, 11 Ellis Mee, 10 Gareth Anscombe, 9 Tomos Williams, 8 Taulupe Faletau, 7 Tommy Reffell, 6 Jac Morgan, 5 Dafydd Jenkins, 4 Will Rowlands, 3 WillGriff John, 2 Elliot Dee, 1 Nicky Smith

In panchina: 16 Dewi Lake, 17 Gareth Thomas, 18 Keiron Assiratti, 19 Teddy Williams, 20 Aaron Wainwright, 21 Rhodri Williams, 22 Jarrod Evans, 23 Joe Roberts

Marcatori: 3’ cp. Anscombe, 6’ m. Kinghorn tr. Russell, 11’ m. Jordan tr. Russell, 24’ m. Murray, 27’ m. Graham tr. Russell, 33’ m. Jordan tr. Russell, 48’ m. Kinghorn tr. Russell, 61’ m. B. Thomas tr. Evans, 68′ m. Te. Williams tr. Evans, 80′ m. Llewellyn tr. Evans