Sei Nazioni 2025: la formazione dell’Italia per la sfida all’Inghilterra

Sei cambi per la Nazionale italiana di rugby in vista della prossima partita del Sei Nazioni: gli azzurri domenica 9 marzo alle 16 affrontano a Twickenham i beniamini del pubblico dell’Inghilterra.

Gonzalo Quesada ha annunciato oggi il XV con cui scenderà in campo la nazionale tricolore: esordio nella manifestazione per Matt Gallagher, che aveva debuttato nei Test Match, spazio anche a Stephen Varney che torna in azzurro ad otto mesi di distanza dall’ultima apparizione. All’estremo spazio ad Ange Capuozzo, dalla panchina invece Tommaso Allan. Prima da titolare al numero 8 per Ross Vintcent.

Andiamo a scoprire la formazione azzurra.

FORMAZIONE ITALIA SEI NAZIONI 2025

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 26 caps)

14 Monty IOANE (Lione, 37 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 44 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 26 caps)

11 Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 2 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 45 caps)

9 Stephen VARNEY (Vannes, 30 caps)

8 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 12 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 46 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 61 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 62 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 50 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens, 32 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 31 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 50 caps)

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 31 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 12 caps)

18 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 62 caps)

19 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 5 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 30 caps)

21 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 26 caps)

22 Martin PAGE-RELO (Lione, 16 caps)

23 Tommaso ALLAN (Perpignan, 84 caps)