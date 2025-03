Aryna Sabalenka supera la cinese Zheng e affronterà Paolini in semifinale a Miami

Sarà Aryna Sabalenka ad affrontare Jasmine Paolini nella semifinale del WTA 1000 di Miami. La numero uno del mondo ha sconfitto nel proprio quarto di finale la cinese Qinwen Zheng con il punteggio di 6-2 7-5 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco. Si tratta della sesta vittoria in altrettanti confronti per la bielorussa contro l’asiatica, che è riuscita solamente una volta a strappare almeno un set all’avversaria. Sabalenka è avanti anche nei precedenti con Paolini per 3-2, avendo vinto anche l’ultima sfida giocata tra loro alle WTA Finals della passata stagione.

Sabalenka ha concesso molto nei propri turni di servizio, chiudendo con uno solo ace e soprattutto il 53% dei punti quando ha servito la prima. Inoltre la numero uno del mondo ha dovuto affrontare ben undici palle break. Dall’altra parte, però, Zheng ha avuto rendimento disastroso con la seconda, vincendo appena il 17% dei punti e commettendo anche quattro doppi falli.

Fioccano le palle break in avvio di partita con Sabalenka che ne manca due nel primo game e con Zheng che si fa rimontare da 0-40 in quello successivo. I break sono nell’aria e ne arrivano tre consecutivi, compreso uno a zero di Sabalenka, tra il terzo e il quinto game, con la numero uno del mondo che scappa sul 4-2. La bielorussa strappa ancora il servizio all’avversaria nel settimo gioco e chiude il primo set sul 6-2.

Nonostante il set perso, Zheng parte meglio nel secondo e si porta subito avanti di un break nel secondo gioco. Sabalenka reagisce prontamente e trova il controbreak immediato. Zheng torna nuovamente sopra di un break sia nel quarto sia nel sesto game, ma sempre perde il servizio nel gioco successivo. Nell’ottavo game la cinese spreca la grande occasione di essere sullo 0-40, con Sabalenka che rimonta e tiene un delicatissimo turno di servizio. Sembra un set pronto a scivolare poi al tie-break ed invece nell’undicesimo game arriva un altro break della numero uno del mondo, che poi tiene a zero il servizio, chiude 7-5 e stacca il biglietto per la semifinale contro Jasmine Paolini.