Hockey pista: Trissino si aggiudica la Coppa Italia. Lodi battuto in finale

La 55esima edizione della Coppa Italia di hockey pista va al Trissino. Nella finalissima del secondo trofeo nazionale per importanza i veneti hanno battuto 5-1 il Lodi.

Finale a senso unico o quasi, all’inizio i padroni di casa – visto che si giocava al PalaDante – ci mettono qualche minuto a prendere le misure poi, con la rete di Mendez, si sbloccano e vanno. Morais raddoppia a metà di un primo tempo che si chiude sul 2-0.

Nella ripresa la musica non cambia. Trissino cala il tris con un tiro diretto di Cocco: è il colpo del ko. Lodi prova a riaprila nel finale con Compagno, ma gli uomini di Sousa trovano il modo di richiuderla e andare a festeggiare davanti a propri tifosi la terza Coppa Italia della sua storia.

TABELLINO TRISSINO-LODI, FINALE COPPA ITALIA HOCKEY PISTA

Domenica 16 Marzo 2025 – ore 18:00 – HOCKEY TRISSINO contro AMATORI WASKEN LODI = 4-1 (2-0, 2-1)

Trissino: Zampoli, Cocco, Gavioli D, Mendez, Malagoli – Morais, Pinto (C), Garcia R, Fantozzi, Sgaria B – All. Sousa

Amatori Wasken Lodi: Grimalt (C), Najera, Antonioni, Compagno, Faccin – Fernandes, Giovannetti, Nadini, Bozzetto, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1° tempo: 7’31” Mendez (TRI), 13’56” Morais (TRI) – 2° tempo: 9’52” Cocco G (tir.dir) (TRI), 22’26” Compagno (LOD), 22’59” Mendez (TRI), 23’30” Cocco (tir.dir) (TRI

Espulsioni: 2° tempo: 23’23” Antonioni (2′) (LOD)

Arbitri: Carmazzi di Viareggio e Silecchia di Giovinazzo

ALBO D’ORO COPPA ITALIA A1

1966 HOCKEY NOVARA

1967 HOCKEY NOVARA

1968 LAVERDA BREGANZE

1969 HOCKEY NOVARA

1970 HOCKEY NOVARA

1971 CANDY MONZA

1972 HOCKEY NOVARA

1973 NON DISPUTATA

1974 TRISSINO

1975 LAVERDA BREGANZE

1976 HOCKEY NOVARA

1977 FOLLONICA

1978 AMATORI LODI

1979 NON DISPUTATA

1980 PORDENONE

1981 BASSANO

1982 FOLLONICA

1983 MAGL. ANNA VERCELLI

1984 POMPE VERGANI MONZA

1985 HOCKEY NOVARA

1986 HOCKEY NOVARA

1987 HOCKEY NOVARA

1988 HOCKEY NOVARA

1989 HOCKEY CLUB MONZA

1990 ROLLER MONZA

1991 NON DISPUTATA

1992 NON DISPUTATA

1993 HOCKEY NOVARA

1994 AUTOCENTAURO NOVARA

94-95 HOCKEY NOVARA

95-96 HYDROPLAST NOVARA

96-97 HOCKEY NOVARA

97-98 HOCKEY NOVARA

98-99 HOCKEY NOVARA

99-00 HOCKEY NOVARA

00-01 HOCKEY NOVARA

01-02 HOCKEY NOVARA

02-03 PRATO

03 -04 BASSANO 54

04-05 AP FOLLONICA

05-06 AP FOLLONICA

06-07 FOLLONICA HOCKEY

07-08 FOLLONICA HOCKEY

08-09 FOLLONICA HOCKEY

09-10 FOLLONICA HOCKEY

10-11 CGC VIAREGGIO

11-12 AMATORI SPORTING LODI

12-13 RECALAC VALDAGNO

13-14 RECALAC VALDAGNO

14-15 FAIZANE’ BREGANZE

15-16 AMATORI W. LODI

16-17 FORTE DEI MARMI

17-18 FOLLONICA

18-19 BREGANZE

20-21 AMATORI WASKEN LODI

21-22 GAMMA INNOVATION SARZANA

22-23 G.S.H. TRISSINO

23-24 CENTRO PORSCHE FIRENZE V.H. FORTE

24-25 HOCKEY TRISSINO