Hockey pista: vittorie per Lodi e Trissino nella 21esima della Serie A1

In attesa del posticipo di mercoledì prossimo, tra Follonica e Bassano che coinciderà anche con l’anticipo del prossimo turno fra Novara e Sarzana, la Serie A1 di hockey pista ha mandato in archivio tutto il resto della 21esima giornata della stagione regolare 2024-2025 del massimo Campionato Italiano.

Negli incontri domenicali sono arrivate due vittorie: quella del Lodi, capace di imporsi con un netto 0-3 in casa del Montebello, e quella del Trissino, che ha sconfitto in rimonta 1-3 il Valdagno al PalaLido in trasferta. Di seguito i tabellini delle partite odierne, il programma della giornata e la classifica aggiornata.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – SERIE A1 – 21A GIORNATA – SABATO 1° e DOMENICA 2 MARZO 2025 – ANTICIPO E POSTICIPO CAUSA COPPE EUROPEE – Programma e note teniche

Domenica 2 Marzo 2025 – ore 18:00 – Palasport Comunale di Montebello (VI)

TIERRE CHIMICA MONTEBELLO H. – AMATORI WASKEN LODI = 0-3 (0-2, 0-1)

Tierre Chimica Montebello: Silva C, Schiavo (C), De la Reta, Checchetto, Zordan – Torres R, Bolla, Jofrè, Iselle, Nardi – All. Zini

Amatori Wasken Lodi: Grimalt (C), Najera, Antonioni, Faccin, Fernandes – Nadini, Giovannetti, Compagno, Bozzetto, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1° tempo: 0’22” Faccin (LOD), 13’33” Nadini (LOD) – 2° tempo: 22’47” Najera (LOD)

Arbitri: Louis Hyde di Breganze (VI) e Mario Trevisan di Viareggio (LU)

Domenica 2 Marzo 2025 – ore 18:00 – PalaLido di Valdagno (VI)

WHY SPORT H.C. VALDAGNO – HOCKEY TRISSINO = 1-3 (1-0, 0-3)

Why Sport Valdagno: Bovo, Giuliani G (C), Borregan, Diquigiovanni, Sanches – Lazzarotto, Crocco F, Tomba, Crocco N, Cunegatti G – All. Chiarello

Trissino: Sgaria, Gavioli D, Mendez, Piccoli Gio, Malagoli – Pinto J (C), Cocco G, Morais, Garcia R, Zampoli – All. Sousa I

Marcatori: 1° tempo: 18’38” Diquigiovanni (VAL) – 2° tempo: 4’21” Malagoli (rig) (TRI), 17’41” Mendez (TRI), 24’48” Gavioli (TRI)

Espulsioni: 1° tempo: 17’22” Pinto J (2′) (TRI) – 2° tempo: 6’02” Morais (2′) (TRI), 24’48” Gavioli (2′) (TRI)

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) ed Andrea Davoli di Modena

POSTICIPO – Mercoledì 5 Marzo 2025 – ore 20:45 – Pista Antonio Armeni di Follonica (GR)

INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H. – UBROKER H.BASSANO 1954

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA)

DIRETTA YOUTUBE – Commento di Enrico Giovannelli e Maurizio Ceccarelli

ANTICIPO 22A – Mercoledì 5 Marzo 2025 – ore 20:45 – Pala Dal Lago di Novara

TR AZZURRA NOVARA – HOCKEY SARZANA

Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Simone Brambilla di Agrate (MB)

DIRETTA YOUTUBE – Commento di Francesco Ferrari e Lorenzo Venè

DIRETTA FISR

STAGIONE REGOLARE – 21a GIORNATA – SABATO 1 E DOMENICA 2 MARZO 2025 – ANTICIPO MERCOLEDì 26 FEBBRAIO E POSTICIPO 5 MARZO 2025 – ANTICIPO 22A GIORNATA

1/3/25 ore 20:45 Telea Medical Sandrigo H. C.P. Grosseto 1951 3-2 26/2/25 ore 20:45 Hockey Sarzana Canniccia Motor Club V.H.Forte 2-0 1/3/25 ore 20:45 TeamServiceCar H.R.C. Monza Indeco A.F.P. Giovinazzo 3-2 1/3/25 ore 21:00 GB Mec C.G.C. Viareggio TR Azzurra H.Novara 6-0 2/3/25 ore 18:00 Tierre Chimica Montebello H. Amatori Wasken Lodi 0-3 2/3/25 ore 19:00 Why Sport H.C. Valdagno Hockey Trissino 1-3 5/3/25 ore 20:45 Innocenti Costruzioni Follonica H.1952 Ubroker H.Bassano 1954 POSTICIPO

5/3/25 ore 20:45 – TR Azzurra Novara – Hockey Sarzana – ANTICIPO 22A

CLASSIFICA GENERALE