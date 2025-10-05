Hockey Pista
Hockey pista: Trissino vince la Supercoppa 2025. Lodi battuto anche al ritorno
Arriva il primo responso della stagione 2025-2026 di hockey su pista. Trissino infatti ha vinto la ventesima edizione della Supercoppa, battendo Lodi anche nella gara di ritorno, imponendosi per 3-2 tra le mura amiche del Palasport Comunale.
Combattuta, ma non poteva essere altrimenti, la disputa tra le due squadre. I lombardi sono quelli ad avere un piglio più scattante nelle prime battute, passando in vantaggio al 17:13 con Compagno, gestendo la situazione fino alla fine del primo tempo. Poi, in apertura di ripresa, è arrivato pronti-via il pareggio di Malagoli, preludio della rete di Cocco che, al 19:08, porta per la prima volta avanti i suoi.
I padroni di casa aumentano quindi il ritmo, mettendo a referto il tris al 6:18 con Pereira Morais. Tutto facile quindi per i biancoblu, i quali devono solo amministrare la situazione arginando le possibile sfuriate lodigiane, ormai spalle al muro. La rete del 3-2 comunque arriva, ma solo allo scadere. Sorride quindi Trissino, con il punteggio aggregato di 5-3.
La prossima settimana comincerà la Serie A1 2025-2026.