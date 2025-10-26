Hockey pista: Trissino non sbaglia nella domenica di Serie A1. Bassano batte Lodi

Prosegue il percorso netto di Trissino. La squadra Campione d’Italia ha infatti regolato con un netto 7-0 Follonica in occasione del posticipo valido per il terzo turno della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.

Davvero tutto facile per i veneti, i quali hanno subito messo a referto un parziale di 3-0 nei primi quindici minuti del primo tempo sfruttando le reti di Pereira Morais (23:30), Cocco (19:17) e Malagoli (16:05). Poi, nelle ultime battute prima dell’intervallo, di nuovo Cocco (2:04) e Chancha Silva (1:45) hanno portato il risultato sul 5-0.

Regolare amministrazione invece nella ripresa, dove sono arrivati i sigilli di Mendez Ortiz (18:01) e, inoltre, ancora di Cocco, oggi autore di una tripletta. Dopo tre turni, i bianco blu sono gli unici insieme a Viareggio a viaggiare a punteggio pieno.

Sorride anche Bassano (ora seconda a quota 7) , capace di battere Lodi per 2-1 in un match risolto solo a due minuti dalla fine del tempo regolamentare quando, sull’1-1, Pozzato ha regalato il timbro della gioia ai suoi. Da menzionare inoltre il successo in esterna di Grosseto, il quale ha espugnato la Blue Factor Castiglione per 2-4.

SERIE A1 HOCKEY PISTA: CLASSIFICA DOPO LA TERZA GIORNATA