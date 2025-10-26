Hockey Pista
Hockey pista: Trissino non sbaglia nella domenica di Serie A1. Bassano batte Lodi
Prosegue il percorso netto di Trissino. La squadra Campione d’Italia ha infatti regolato con un netto 7-0 Follonica in occasione del posticipo valido per il terzo turno della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.
Davvero tutto facile per i veneti, i quali hanno subito messo a referto un parziale di 3-0 nei primi quindici minuti del primo tempo sfruttando le reti di Pereira Morais (23:30), Cocco (19:17) e Malagoli (16:05). Poi, nelle ultime battute prima dell’intervallo, di nuovo Cocco (2:04) e Chancha Silva (1:45) hanno portato il risultato sul 5-0.
Regolare amministrazione invece nella ripresa, dove sono arrivati i sigilli di Mendez Ortiz (18:01) e, inoltre, ancora di Cocco, oggi autore di una tripletta. Dopo tre turni, i bianco blu sono gli unici insieme a Viareggio a viaggiare a punteggio pieno.
Sorride anche Bassano (ora seconda a quota 7) , capace di battere Lodi per 2-1 in un match risolto solo a due minuti dalla fine del tempo regolamentare quando, sull’1-1, Pozzato ha regalato il timbro della gioia ai suoi. Da menzionare inoltre il successo in esterna di Grosseto, il quale ha espugnato la Blue Factor Castiglione per 2-4.
SERIE A1 HOCKEY PISTA: CLASSIFICA DOPO LA TERZA GIORNATA
|
1
|
|
HOCKEY TRISSINO
|9
|
3
|
3
|
0
|
0
|
22
|
5
|
17
|
2
|
|
CGC VIAREGGIO
|9
|
3
|
3
|
0
|
0
|
11
|
7
|
4
|
3
|
|
TEAMSERVICECAR MONZA
|7
|
3
|
2
|
1
|
0
|
15
|
7
|
8
|
4
|
|
UBROKER BASSANO
|7
|
3
|
2
|
1
|
0
|
10
|
5
|
5
|
5
|
|
HOCKEY SARZANA
|7
|
3
|
2
|
1
|
0
|
11
|
7
|
4
|
6
|
|
BCC CENTROPADANA A.LODI
|6
|
3
|
2
|
0
|
1
|
13
|
6
|
7
|
7
|
|
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
|4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
9
|
14
|
-5
|
8
|
|
TR AZZURRA NOVARA
|3
|
3
|
1
|
0
|
2
|
11
|
12
|
-1
|
9
|
|
CP GROSSETO 1951
|3
|
3
|
1
|
0
|
2
|
8
|
11
|
-3
|
10
|
|
WHY SPORT VALDAGNO
|3
|
3
|
1
|
0
|
2
|
9
|
14
|
-5
|
11
|
|
HC FORTE DEI MARMI
|3
|
3
|
1
|
0
|
2
|
11
|
18
|
-7
|
12
|
|
INDECO AFP GIOVINAZZO
|0
|
3
|
0
|
0
|
3
|
13
|
19
|
-6
|
13
|
|
HOCKEY BREGANZE
|0
|
3
|
0
|
0
|
3
|
7
|
14
|
-7
|
14
|
|
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
|0
|
3
|
0
|
0
|
3
|
4
|
15
|
-11