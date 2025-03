Hockey pista: Trissino sbanca Lodi e vola in Serie A1

La 22esima giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di hockey su pista è andata quasi tutta – in attesa di Forte dei Marmi contro Sandrigo, spostata al 25 marzo – in archivio. Un fine settimana ricco di emozioni, con incontri importanti a tutte le latitudini della classifica.

Il risultato sicuramente più importante è il 2-3 con cui il Trissino, in rimonta, si è imposto al PalaCastellotti di Lodi contro i padroni di casa volando a +11 in classifica, grazie alle zampate di Mendez, Malagoli e Gavioli.

Poi un doppio 4-3: quello del Giovinazzo sul Viareggio e quello, nel posticipo, del Bassano sul Monza; in entrambi i casi le squadre di casa hanno sorriso strappando tre punti preziosi.

Infine i blitz per 1-3 del Sarzana sul Novara e per 1-4 del Follonica sul Montebello, a cui aggiungere lo spettacolare 6-6 fra Grosseto e Valdagno.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – SERIE A1 – 22A GIORNATA – SABATO 8 e DOMENICA 9 MARZO 2025 – Programma e note tecniche

Sabato 8 Marzo 2025 – ore 20:00 –PalaPansini di Giovinazzo (BA)

INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – GB MEC C.G.C. VIAREGGIO = 4-3 (3-1, 1-2)

Indeco AFP Giovinazzo: Veludo, Amato (C), Colamaria, Clavel, Cardoso – Tabarelli, Mezzina, Turturro, DAgostino, Dangelico – All. Depalma

GB Mec CGC Viareggio: Gomez, Rosi, D’Anna (C), Lombardi, Muglia – Mura, Cinquini, Raffaelli A, Puccinelli, Torre – All. Cupisti

Marcatori: 1° tempo: 2’52” Amato (rig) (AFP), 5’57” Clavel (AFP), 13’47” Muglia (tir.dir) (CGC), 22’43” Amato (AFP) – 2° tempo: 15’12” Lombardi (rig) (CGC), 20’04” Tabarelli (sup.num) (AFP), 21’48” Muglia (CGC)

Espulsioni: 1° tempo: 5’09” Colamaria (2′) (AFP) e Mura (2′) (CGC), 13’47” Clavel (2′) (AFP) – 2° tempo: 5’35” Gomez (2′) (CGC), 19’25” Mura (2′) (CGC)

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate (MB) e Andrea Davoli di Modena

Sabato 8 Marzo 2025 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi

AMATORI WASKEN LODI – HOCKEY TRISSINO = 2-3 (2-0, 0.3)

Amatori Wasken Lodi: Grimalt (C), Najera, Antonioni, Faccin, Fernandes – Compagno, Nadini, Giovannetti, Bozzetto, Porchera – All. Bresciani

Trissino: Sgaria, Cocco G, Gavioli D, Malagoli, Morais – Garcia R, Mendez, Fantozzi, Piccoli Gio, Zampoli – All. Sousa

Marcatori: 1° tempo: 19’28” Antonioni (LOD), 21’20” Antonioni (LOD) – 2° tempo: 5’18” Mendez (TRI), 5’40” Malagoli (TRI), 19’00” Gavioli (TRI)

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Massimo Nucifero di Viareggio (LU)

Sabato 8 Marzo 2025 – ore 20:45 – Pista Mario Parri di Grosseto

C.P. GROSSETO 1951 – WHY SPORT H.C. VALDAGNO = 6-6 (2-2, 4-4)

Grosseto: Fongaro, Saavedra (C), Barragan, Sillero, De Oro – Cabiddu, Paghi, Giabbani, Giusti, Irace – All. Mariotti M

Why Sport Valdagno: Bovo, Giuliani G (C), Borregan, Diquigiovanni, Sanches – Lazzarotto, Crocco N, Tomba, Crocco F, Cunegatti – All. Chiarello

Marcatori: 1° tempo: 8’04” Diquigiovanni (VAL), 15’12” Giuliani (VAL), 20’13” Sillero (GRO), 24’52” Sillero (GRO) – 2° tempo: 0’06” Saavedra (GRO), 3’28” Saavedra (tir.dir) (GRO), 5’01” Saavedra (tir.dir) (GRO), 7’53” Sanches (tir.ir) (VAL), 9’01” Sanches (sup.num) (VAL), 11’36” Sanches (VAL), 12’27” Diquigiovanni (VAL), 21’52” Barragan (GRO)

Espulsioni: 1° tempo: 16’41” Crocco N (2′) (VAL) – 2° tempo: 3’28” Crocco N (2′) (VAL), 5’02” Giuliani (2′) (VAL), 8’29” De Oro (2′) (GRO)

Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA)

Domenica 9 Marzo 2025 – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano del Grappa (VI)

UBROKER H.BASSANO 1954 – TEAM SERVICE CAR H.R.C. MONZA = 4-3 (1-2, 3-1)

Ubroker Bassano: Verona, Silva I, Tamborindegui, Galbas, Pozzato – Scuccato (C), Riba, Barbieri N, Baggio, Girardi – All. Bertolucci A

Team Service Car Monza: Velazquez, Galimberti (C), Zucchetti, Bielsa, Marzonetto – Piccoli Giu, Uva, Gariboldi, Borgonovo – All. Jaquierz

Marcatori:1° tempo: 14’49” Riba (BAS), 16’28” Bielsa (MNZ), 17’31” Bielsa (MNZ) – 2° tempo: 1’25” Pozzato (BAS), 2’51” Riba (BAS), 6’33” Riba (BAS), 17’23” Bielsa (MNZ)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Luca Molli di Viareggio (LU)

Domenica 9 Marzo 2025 – ore 18:00 – Palasport Comunale di Montebello (VI)

TIERRE CHIMICA MONTEBELLO H. – INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H. = 1-4 (0-1, 1-3)

Tierre Chimica Montebello: Silva C, Schiavo (C), De La Reta, Checchetto, Torres R – Zodan, Bolla, Iselle, Gonzato, Nardi – All. Zini

Innocenti Costruzioni Follonica: Barozzi, Montigel, Pagnini M, Banini D, Banini F – Pagnini F (C), Franchi, Bracali, Maggi E, Mugnaini – All. Silva S

Marcatori: 1° tempo: 10’28” Banini F (FOL) – 2° tempo: 1’29” Banini F (FOL), 12’38” Pagnini F (rig) (FOL), 17’01” Banini D (FOL), 20’09” Torres R (MNT)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Eugenio Sala di Correggio (RE)

STAGIONE REGOLARE – 22a GIORNATA – SABATO 8 E DOMENICA 9 MARZO 2025

5/3/25 ore 20:45 TR Azzurra H.Novara Hockey Sarzana 1-3 8/3/25 ore 20:00 Indeco A.F.P. Giovinazzo GB Mec C.G.C. Viareggio 4-3 8/3/25 ore 20:45 C.P. Grosseto 1951 Why Sport H.C. Valdagno 6-6 8/3/25 ore 20:45 Amatori Wasken Lodi Hockey Trissino 2-3 9/3/25 ore 18:00 Ubroker H.Bassano 1954 TeamServiceCar H.R.C. Monza 4-3 9/3/25 ore 18:00 Tierre Chimica Montebello H. Innocenti Costruzioni Follonica H.1952 1-4 25/3/25 ore 20:45 Canniccia Motor Club V.H.Forte Telea Medical Sandrigo H.

CLASSIFICA GENERALE