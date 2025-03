Hockey ghiaccio, Val Pusteria allunga la serie nei play-off di ICE League. Bolzano vede le semifinali

Sono andati in scena i match valevoli come Gara-5 dei quarti di finale dei play-offs di ICE Hockey League 2025. Val Pusteria era spalle al muro in casa di Klagenfurt e ha saputo centrare l’impresa, vincendo in casa degli austriaci e allungando la serie. Bolzano, a sua volta, ha steso Villach e ora comanda 3-2 nella serie.

KLAGENFURT – VAL PUSTERIA 2-4 (Serie 3-2)

Inizio ottimo per i Lupi che segnano l’1-0 dopo soli 79 secondi di gioco. I padroni di casa pareggiano i conti con Herburger al 10:54. I gialloneri non si scompongono e tornano a condurre al 22:34 con Coulter, prima che Findlay segni il 3-1 per Val Pusteria. Klagenfurt accorcia con Clark al 50:09 ma gli altoatesini completano l’opera con la rete a porta vuota di Coulter a 6 secondi dalla fine.

HCB BOLZANO-VSV VILLACH (Serie 3-2)

Tutto facile per i Foxes che volano subito sul 2-0 con Gazley al 4:11 e Helewka al 17:02. Villach accorcia con Vallant al 19:03 prima che i biancorossi cambino marcia e chiudano i conti con Salinitri (3-1 al 25:58), McClure (4-1 al 26:23), Helewka (5-1 al 27:18) e McClure (6-1 al 31:51).

Nell’altro match della serata: Black Wings Lienz-Graz99ers 2-1 dopo overtime.