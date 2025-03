Golf, un quintetto guida il Valspar Championship dopo il primo round. Manassero nelle retrovie

I golfisti del PGA Tour danno inizio ad un nuovo appuntamento del fine settimana. Spazio infatti al Valspar Championship (montepremi 8,7 milioni di dollari), evento nato nel 2000 sotto il nome di Tampa Bay Classic. Al termine della prima tornata troviamo un quintetto al comando della classifica, con una manciata di partecipanti che dovranno completare le ultime buche a causa dell’oscurità.

-4 (67 colpi) e prima posizione per il finlandese Sami Valimaki, per il tedesco Stephan Jaeger, e per gli americani Keith Mitchell, Ricky Castillo e Jacob Bridgeman. Per i battistrada una lunghezza di margine nei confronti del colombiano Nico Echavarria e degli statunitensi Ryan Fox e Nick Hardy. Classifica chiaramente cortissima con 38 partecipanti all’evento che hanno completato la prima tornata con punteggi al di sotto del par.

Sul percorso par 71 dell’Innsbrock Resort and Golf Club di Palm Harbor (Florida, Stati Uniti d’America) completa la top ten con lo score di -2 in nona posizione un gruppone composto ben 14 golfisti tra cui segnaliamo gli americani Luke List, Davis Riley e Justin Lower, il francese Victor Perez, il norvegese Rasmus Neergaard-Petersen ed il tedesco Jeremy Paul.

-1 per lo statunitense Xander Schauffele ed il norvegese Viktor Hovland, tra i più attesi alla vigilia. Fatica purtroppo Matteo Manassero, che chiude il primo giro con il punteggio di +3 assestandosi al 98° posto. Il veronese non è spacciato in vista del cut, ma dovrà necessariamente cambiare marcia nel round del venerdì. Ritiri infine per gli statunitensi Patton Kizzire e Charley Hoffman, e per l’inglese Paul Waring.