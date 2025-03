Golf, l’Asian Swing si apre con il Singapore Classic. 3 italiani al via insieme a Edoardo Molinari

Il Dp World Tour volta pagina e vola in Oriente per l’Asian Swing. Dal 20 al 23 marzo il maggiore circuito europeo apre le porte al Singapore Classic, torneo fresco nella programmazione annuale, che si disputerà, per la 3ª edizione, al Laguna National Golf & Country Club. Ockie Strydom, vincitore della prima edizione, scenderà sul tee della 1, mentre Jesper Svensson, defending champion, non sarà al voi dell’evento asiatico.

Tanti i giocatori che andranno a caccia dei 2,5 milioni di dollari e i 3.000 punti per la Race to Dubai messi in palio questa settimana. Uno dei più pericolosi è sicuramente il portoghese Ricardo Gouveia, ancora a secco di titoli ma con 2 top 25, 1 top 20 e 1 top 15 in stagione. Insieme al lusitano si uniscono il neozelandese Daniel Hillier (1 vittoria nel 2023 sull’European Tour) con all’attivo un 2° posto e 3 top 25 nel 2025, lo scozzese Calum Hill, vincitore del Joburg Open e particolarmente in forma negli ultimi giorni, e il cinese Haotong Li (4 vittorie totali sul Dp World Tour), vincitore al Qatar Masters quest’anno e con un ottimo 16esimo posto al South African Open Championship.

Saranno comunque tanti gli “altri” pretendenti al titolo. Dal britannico Todd Clements all’australiano David Micheluzzi passando per il thailandese Kiradech Aphibarnrat, l’inglese Paul Casey (sparito dai radar per un po’, il sudafricano Wilco Nienaber, il tedesco Marcel Siem e l’austriaco Bernd Wiesberger. Tra gli azzurri spazio ad un nome “nuovo”: a Singapore sarà della partita anche Edoardo Molinari, fermo da quando arrivò 1° al Final Stage della Qualifying School del Dp World Tour. Per il torinese, fratello di Francesco Molinari, Singapore rappresenterà dunque il debutto stagionale.

Insieme al vice capitano della Ryder Cup ci saranno anche Guido Migliozzi (4 titoli in totale per il vicentino con un 8° posto all’Hero Dubai Desert Classic quest’anno come miglior risultato), Francesco Laporta, ancora alla ricerca del primo trofeo sul circuito maggiore ma con un ottimo 6° posto in apertura di annata al Nedbank Golf Challenge, e Andrea Pavan, 2 titoli nel palmarés con un best result poche settimane fa (7° al South African Open Championship).