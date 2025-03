Golf, il PGA Tour rimane in Florida per il Valspar Championship. Manassero unico azzurro in un field d’eccezione

Terminato il The Players Championship, con la vittoria al play off di lunedì del nordirlandese Rory McIlroy, il PGA Tour rimane in Florida per il Valspar Championship, torneo che si disputerà da giovedì 20 a domenica 23 marzo sui fairway del Innisbrook Resort (Copperhead Course). Vinto dallo statunitense Peter Malnati nel 2024, l’evento mette in palio 8,7 milioni di dollari e 500 punti FedEx.

Fondato nel 2000 come “Tampa Bay Classic”, il Valspar Championship è ben presto diventato un torneo tra i più “frequentati”. Quest’anno, tra i pretendenti al titolo, ci saranno Tommy Fleetwood, 14esimo la scorsa settimana, Sam Burns, 2 volte di fila vincitore qui al Valspar nel 2021 e nel 2022, i fratelli Højgaard, il norvegese Viktor Hovland e il coreano Tom Kim. Non sarà della partita, invece, Scheffler, 20esimo a pari merito lo scorso week end al TPC Sawgrass. Si presenterà sul tee della 1, invece, Xander Schauffele, n.3 del mondo, ancora poco incisivo nei pochi tornei da lui giocati in questo avvio di stagione.

Nonostante si tratti della settimana dopo il The Players, e quindi, di solito, momento di pausa, figurano nel field anche Justin Thomas, Jordan Spieth, Sami Valimaki, Sahith Theegala, Webb Simpson, Sepp Straka, Will Zalatoris e Shane Lowry. Tra gli azzurri presenzierà solamente Matteo Manassero. Il veronese, classe ’93, alla sua prima stagione sul PGA Tour, ha all’attivo 4 tagli passati su 5 tornei giocati e 25esimo posto come miglior risultato ottenuto a fine gennaio al Farmers Insurance Open. L’ultimo appuntamento, il Puerto Rico Open, ha visto Manassero posizionarsi in 45esima piazza.