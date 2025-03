Golf, annullata per condizioni meteo avverse la prima giornata del Singapore Classic. Sarà venerdì il primo round

Prima giornata di golf dell’Asian Swing annullata per brutto tempo. Le condizioni del Laguna National Golf Resort Club, percorso che ospita il Singapore Classic (2,5 milioni di dollari e 3.000 punti Race to Dubai in palio), inoltre, non sono giocabili e dunque i direttori di torneo hanno deciso di spostare a domani, venerdì 21 marzo, la prima giornata.

I 132 golfisti si affronteranno, dunque, sulla lunghezza di 54 buche. Le partenze di domani rimangono invariate rispetto alla giornata di oggi e il taglio sarà previsto, molto probabilmente, dopo il sabato di gioco. Edoardo Molinari sarà impegnato con i britannici Matthew Baldwin e Todd Clements, Francesco Laporta sarà accoppiato invece con il francese Jeong Weon Ko e l’australiano David Micheluzzi. Andrea Pavan sarà nel gruppo insieme al giocatore di casa Brayden Lee e al sudafricano Brandon Stone mentre Guido Migliozzi scenderà in campo insieme allo scozzese Richie Ramsay e al sudafricano Jayden Schaper.