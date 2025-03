Golf, Hill vince ai playoff il Joburg Open. Regalo di Kruyswijk nel finale, Laporta top 20º

È successo di tutto nell’ultima giornata del Joburg Open, torneo che chiude l’International Swing del Dp World Tour prima che questo si trasferisca in Asia. Lo scozzese Calum Hill, dopo un -8 di giornata, si è portato a casa il trofeo alla seconda buca dei playoff contro i sudafricani Shaun Norris e Jacques Kruyswyjk. I tre golfisti avevano chiuso le 72 buche a -14 sul totale. Dopo una prima buca di spareggio in completa parità, Norris ha chiuso con un bogey dopo essere finito in acqua alla seconda buca dei playoff mentre Kruyswyjk ha letteralmente regalato la vittoria allo scozzese facendo 3 putt dalla corta distanza.

Dietro di loro, ad appena un colpo, Dylan Frittelli. Il sudafricano ha chiuso la domenica con un -7 che lo ha catapultato in 4ª posizione in solitaria davanti a Daniel Van Tonder (5º a -12) e Kieran Vincent (6º a -11). Conferma il suo stato di forma Marcel Siem, 9º a -9 insieme a Jayden Schaper, Todd Clements, Connor Syme e Sam Bairstow.

Laporta, unico italiano in campo questo week end, ha chiuso il torneo in T19 a -7 insieme, tra gli altri, ai francesi Adrien Saddier e Romain Langasque e l’inglese Marco Penge.

Calum Hill aveva, fin qui, solamente una vittoria sul Tour, quella ottenuta al Cazoo Classic nel 2021. La vittoria di oggi si va ad aggiungere così al titolo precedente e porta il palmarès dello scozzese a 2 vittorie sul tour e 3 titoli sul Challenge. L’ultimo risultato degno di nota in questa stagione è stato il 17esimo posto all’Hero Dubai Desert Classic.

La prossima settimana il maggiore circuito europeo si sposterà in Asia, più precisamente a Singapore, per il Porsche Singapore Classic, torneo che mette in palio 2,5 milioni di dollari e 3.500 punti Race to Dubai.