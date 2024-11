Golf, Antoine Rozner balza al comando del DP World Tour Championship a metà gara, italiani attardati

I migliori golfisti del DP World Tour continuano a dare spettacolo nell’evento conclusivo di una lunghissima stagione. Siamo infatti giunti al termine del secondo round del DP World Tour Championship (montepremi 10 milioni di dollari), kermesse nata nel 2009 e riservata ai migliori 50 golfisti dell’annata. Dopo le prime 36 buche guida la classifica Antoine Rozner. Il francese piazza un solido -7 di giornata balzando al comando con lo score di -9 (135 colpi).

Per il transalpino una lunghezza di margine sulla coppia composta dal nordirlandese Rory McIlroy e dall’inglese Tyrrell Hatton. Quarto posto in solitaria con il punteggio di -7 per il cileno Joaquin Niemann, seguito ad un colpo di distanza dal danese Rasmus Hojgaard, dallo svedese Jesper Svensson, dall’irlandese Shane Lowry e dal giapponese Keita Nakajima. Top ten chiusa infine in nona posizione dal terzetto inglese formato da Tommy Fleetwood, Matt Wallace e Paul Waring.

Sul percorso par 72 del Jumeirah Golf Estates di Dubai (Emirati Arabi Uniti) Guido Migliozzi prova a risalire la china piazzando un buon -2 di parziale che lo proietta al 21° posto con lo score di -2. Attardati invece Francesco Laporta e Matteo Manassero, entrambi in 41esima posizione con il punteggio di +3. Rammarico per il veneto, che incappa in una pessima giornata da +5 vanificando il buon esordio.

Domani spazio alla terza delle quattro tornate previste che partirà con una classifica cortissima. Sono 33 infatti i golfisti con punteggi al di sotto del par e dunque raccolti in 10 colpi. Può succedere ancora di tutto ed il nostro Migliozzi, centrando un ottimo terzo round, si introdurrebbe nella lotta al successo finale.