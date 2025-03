Golf: Rory McIlroy rivince il Players Championship al playoff su Spaun

Rory McIlroy entra nell’esclusivo club dei giocatori in grado di vincere più di una volta il Players Championship. Al TPC Sawgrass il nordirlandese diventa l’ottavo a fare almeno il bis, dopo aver già ottenuto il successo nel 2019. Playoff a tre buche vincente, quello che disputa contro l’americano J.J. Spaun, in una mattina dalle condizioni decisamente diverse (più soleggiate e soprattutto immensamente veloci sui green) rispetto al caos di ieri. McIlroy finisce con +1, Spaun con +3.

Alla buca 16, la prima delle tre prescelte, già al secondo colpo Spaun, finito a destra con il tee shot, rischia di finire in acqua: è fortunato a prendere il bunker, dal quale esce e riesce a mettere insieme il par. McIlroy, dal canto suo, è sempre centrale, si crea anche la chance di un tentativo di eagle, ma gli basta il birdie per salire a -1.

La buca decisiva è però la 17, in cui, se McIlroy rischia parecchio nell’ingresso in green su questo par 3, Spaun semplicemente oltrepassa l’elemento solido per trovare quello liquido, vale a dire l’acqua. In pratica, il playoff formalmente finisce lì, dato che l’americano dalla zona di droppaggio finisce per non trovarsi neanche bene e per chiudere in +3. Neanche all’ex numero 1 del mondo va poi troppo bene, ma è un bogey semplice, che lo lascia con tre colpi di vantaggio.

A quel punto la 18 diventa una specie di formalità, anche se sia l’uno che l’altro finiscono talmente a destra da dover rimettere la palla in gioco senza particolari velleità con il secondo colpo. Tutto è però ampiamente deciso, e anzi Spaun lascia a McIlroy il putt (per il bogey) che conclude il Players. E al trionfatore, da buon irlandese (del nord, ma l’isola è quella), certamente non è sgradita la vittoria proprio nel giorno di San Patrizio. Per i numeri, è il 28° successo sul PGA Tour.