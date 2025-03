Golf, gioco sospeso al The Players. Spaun e McIlroy si giocheranno il titolo si playoff

Ultima giornata del The Players rocambolesca. Dopo la sospensione di 4 ore per brutto tempo (nel pomeriggio si è abbattuto sul TPC Sawgrass un brutto temporale che non ha permesso ai golfisti di rimanere in campo) il leaderboard aggiornato vede in testa Rory McIlroy e J.J. Spaun. Ma a quel punto non c’è più luce per giocare le 3 buche di playoff (minimo) prestabilite dal regolamento del torneo.

Tutto rinviato, dunque, a lunedì alle 9:00 (ora americana, E.T.) per giocarsi la 51esima edizione del The Players, torneo che mette in palio 25 milioni di dollari e 750 punti FedEx. Questa è la prima volta in 10 anni, l’ultima fu quando vinse Rickie Fowler, che il torneo viene aggiudicato ai play off.

Il nordirlandese e lo statunitense, chiudendo a -12 le 72 buche canoniche, hanno staccato di 2 colpi gli inseguitori. Dietro, a -10, un gruppetto formato da Tom Hoge, Akshay Bhatia e Lucas Glover ha tentato in ogni modo di agguantare la vetta. Particolarmente bene Hoge che nella domenica ha girato in -6 guadagnando così ben 19 posizioni sul field.

Non sono riusciti a continuare sullo stesso ruolino di marcia, invece, il canadese Corey Conners e l’americano Bud Cauley. Se durante il “moving day” avevano riportato score in -6, durante le ultime 18 buche hanno tirato il freno a mano e hanno girato in -1 e +2, score che comunque ha permesso loro di rimanere nella parte alta della classifica a -9 in T6 insieme a Danny Walker.

Ottimo piazzamento anche per Robert McIntyre. Lo scozzese classe ‘96 si è preso la 9ª piazza a -8 in solitaria davanti a Collin Morikawa a Davis Thompson fermi a -7 in T10. Brutta giornata, invece, per Scottie Scheffler. Il n.1 al mondo ha girato in 73 (+1) e ha perso 4 posizioni rispetto sl field chiudendo il torneo in T20 insieme, tra gli altri, a Shane Lowry e Keagan Bradley.