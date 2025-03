Golf, il Joburg Open chiude l’International Swing. Laporta unico italiano in campo

Terminato il delirante week end a Durban, il DP World Tour si sposta a Johannesburg, sempre in Sudafrica, più precisamente sui fariway dell’Houghton Golf Club, per il Joburg Open, torneo che mette in palio 25 milioni di Rand sudafricani (1.5 milioni di euro) e 3.000 punti per la Race to Dubai.

Il torneo rappresenta anche l’atto conclusivo dell’International Swing, uno dei 6 swing in cui è suddiviso il tour europeo, iniziato a gennaio con il Team Cup e vinto, nella classifica finale, da Laurie Canter con 1.256 punti davanti al connazionale britannico Tyrrell Hatton e al cinese Haotong Li. Prima ospitato al Randpark Golf Club e in precedenza anche al Royal Johannesburg and Kensington Golf Club, il Joburg Open è stato vinto l’anno scorso da Dean Burmester, golfista sudafricano che tuttavia non si presenterà sul tee della 1 a partire da giovedì 6. In campo, però, molti nomi importanti che hanno deciso di cogliere l’opportunità di un doppio appuntamento “down under”: dal vincitore Dylan Naidoo, impostosi lo scorso week end dopo l’annullamento del 4° giro per il diluvio abbattutosi su Durban, a Darren Fichardt passando per il danese Jacov Skov Olesen, i francesi Pierre Pineau, Tom Vaillant e Adrien Saddier, lo statunitense Johannes Veerman, ormai sul Dp in pianta stabile, il tedesco Marcel Siem e gli spagnoli Alejandro Del Rey, Ivan Cantero e Rafa Cabrera Bello.

Per quanto riguarda la compagine italiana, sarà solamente Francesco Laporta a rappresentare il tricolore in una delle tre capitali sudafricane. Gregorio De Leo è attualmente fuori dalla entry list (9ª posizione fuori dal field ammesso) ma quest’ultima potrebbe subire alcuni cambiamenti prima dell’inizio del torneo. L’anno scorso Laporta chiuse i 4 giorni in T47 a -1 sul totale con uno score di 71-68-72-68. Nel 2023, invece, finì in T13 a -11.

Al termine della sortita sudafricana il Dp World Tour si trasferirà a Singapore per il Singapore Classic dove avrà inizio l’Asia Swing, atto dell’European Tour che porterà i golfisti in India e in Cina (doppio appuntamento qui) oltre alla sopracitata tigre asiatica.