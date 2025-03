Golf: piove al South African Open Championship, 4° giro cancellato e sarà playoff Canter-Naidoo

Non è ancora finito il South African Open Championship a Durban, ma per quasi tutti è come se lo fosse. La pioggia, infatti, ha deciso di diventare protagonista in Sudafrica. Sia chiaro, non è un fatto nuovo, ma l’arrivare tra sabato e domenica non è di alcun aiuto.

L’acqua scesa nella notte e nelle prime ore del mattino, infatti, ha fatto sì che la direzione del torneo prendesse una decisione estremamente drastica. Il 4° giro, infatti, è stato cancellato e, qualora le condizioni migliorassero, si disputerà alle 14:00 un playoff tra i due leader a -14, il sudafricano Dylan Naidoo e l’inglese Laurie Canter.

La conseguenza è che tutti gli altri piazzamenti vengono congelati, compreso il 7° posto di Andrea Pavan a -11 in coppia con l’inglese Dale Whitnell. Per l’azzurro è comunque una beffa, perché con tre colpi di distanza dai leader avrebbe potuto puntare davvero in alto anche a conferma di un buonissimo inizio di stagione.

Non è comunque raro vedere una simile evenienza: capita spesso che uno o due tornei all’anno finiscano per dover pagare dazio rispetto alle bizze di Madre Natura. Resta ora da scoprire, a questo punto, chi vincerà tra Naidoo e l’uomo che ha vinto già un torneo quest’anno.