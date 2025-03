Golf: Dylan Naidoo batte Canter al playoff e vince a Durban. Andrea Pavan 7° dopo la cancellazione dell’ultimo giro

Primo titolo sul DP World Tour per Dylan Naidoo. Classe 1998, il golfista sudafricano batte al playoff di spareggio sulla buca 18 l’inglese Laurie Canter realizzando un birdie e vincendo così il South African Open Championship a Durban. Naidoo salirà con questo risultato attorno al 250° posto nel ranking mondiale, mentre Canter ha garantita la partecipazione al Players.

Va ricordato che la giornata di oggi, a causa di una violenta pioggia che si è abbattuta sul percorso tra la notte e la mattina, è stata completamente annullata. Per questo il torneo è stato accorciato e portato a 54 buche, eccezion fatta per quanto accaduto nel citato playoff.

In questo modo, il resto della classifica rimane lo stesso di ieri: terzo posto a -13 per l’inglese Marco Penge, quarto a -12 per i sudafricani Darren Fichardt, Branden Grace e Christiaan Maas (amateur), settimo a -11 per Andrea Pavan e l’inglese Dale Whitnell, nono a -10 per il sudafricano Shaun Norris e lo scozzese Scott Jamieson.

L’International Swing vedrà la sua conclusione la prossima settimana sempre in Sudafrica, ma a Johannesburg, sede dello Joburg Open, che in quota Italia vedrà al via per il momento il solo Francesco Laporta.