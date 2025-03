Golf: Morikawa implacabile, guida l’Arnold Palmer a un giro dalla fine

Collin Morikawa, il ritorno? Sembrerebbe una possibilità concreta. Da oltre un anno il due volte vincitore Major non porta a casa un torneo sul PGA Tour: la chance ora ce l’ha in uno degli eventi di punta del circuito americano, l’Arnold Palmer Invitational. Giro in -5 per lui, e tanto basta per prendersi la leadership a -10, confezionata anche con la ciliegina sulla torta del birdie alla 18.

A un colpo di distanza lo insegue Russell Henley, anche lui autore di un giro in -5 e pronto a dar battaglia in quella che è una delle edizioni più interessanti e incerte dell’evento negli ultimi anni. Terzo il canadese Corey Conners, che mantiene il suo posto a -8 e precede di un colpo l’australiano Jason Day (-3 anche per lui).

Quinti insieme a -5 altri due USA, Michael Kim e Tony Finau, entrambi bravi a recuperare terreno, anche se l’impressione è che non se la potranno giocare per la vittoria. Ma la vera doppia storia si vede nel gruppo dei settimi, ben al di là di uno Scottie Scheffler che, da 13°, di fatto non ha reali speranze di vittoria.

Settima posizione a -4, si diceva. Mentre l’austriaco Sepp Straka va regolarmente, a stupire è l’USA Andrew Novak, autore di un magnifico -7 con soli birdie che lo manda 26 posti più in su del secondo giro. L’altra faccia della medaglia è quella di Shane Lowry, che incappa in una giornata terribile, con due doppi bogey, e fa +4 cedendo sia la vetta che le chance vincenti. Decimi a -3 Rory McIlroy (anche il nordirlandese incappa in un +1), l’inglese Aaron Rai e lo scozzese Robert MacIntyre.