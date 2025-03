Golf, Norris mantiene la leadership del Joburg Open dopo R3. Laporta scivola indietro

Giornata interlocutoria in quel di Johannesburg, Sudafrica, dove si sta disputando il Joburg Open. Dopo il 3º giorno, infatti, sono pochi i movimenti nella parte alta della classifica. A guidare è sempre il sudafricano Shaun Norris che, grazie ad un -3 nel sabato di gara si è portato a -14 a 4 colpi di distanza dalla seconda posizione, sempre ricoperta dal francese Adrien Saddier al quale si è aggiunto dopo il terzo round anche Jacques Kruyswjik, fermi a -10.

Ha guadagnato qualche posizione anche il danese Jacob Skov Olesen. L’europeo è a -8, dietro di un solo colpo rispetto al tedesco Nicolai Von Dellinghsausen (a -9), e sta dimostrando di avere più di una freccia al proprio arco. Si conferma sempre in forma anche Marcel Siem. Il 44enne tedesco (con 6 vittorie sul tour) sta mancando solo nel 4º giro. Vedremo domani come affronterà il campo partendo dalla 12esima posizione a -7.

Non una bella giornata, invece, per Francesco Laporta, unico azzurro in campo questo fine settimana in Sudafrica. Il golfista pugliese è incappato in un brutto +3 di giornata che lo ha relegato a -2 in 40esima piazza. Fondamentale saranno le prime buche domani per trovare un po’ di feeling e cercare di strappare una top 25.

Con Laporta anche due nomi noti: Ryan Van Velzen e Romain Langasque. Tracollo totale per Jordan Smith, primo dopo giovedì grazie ad uno score di -7 senza alcun bogey ma incappato in due giornate da dimenticare nel venerdì e nel sabato: +4 ieri e + 2 oggi. Resiste nella parte alta, invece, il cinese Ding, co-leader insieme a Smith dopo R1. Dopo 54 buche si trova a -5 in 19esima posizione.