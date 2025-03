Golf, Bathia e Min Woo Lee svettano al The Players Championship dopo il secondo round

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel ricchissimo appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati al termine del secondo round del The Players Championship (montepremi 25 milioni di dollari), evento nato nel 1974 con il nome originario di Tournament Players Championship. Al termine delle prime due tornate guidano la classifica l’australiano Min Woo Lee e l’americano Akshay Bhathia.

Il tandem di testa comanda la leaderboard con lo score complessivo di -11 (133 colpi), con entrambi che nel venerdì statunitense hanno piazzato un solido -6. Terzo posto in solitaria a -10 per il padrone di casa J.J. Spaun, seguito ad una lunghezza di distanza dal nordirlandese Rory McIlroy e dai connazionali Alex Smalley e Collin Morikawa. Quest’ultimo è tra i migliori di giornata grazie ad un superbo -7 che gli consente di recuperare ben 27 posizioni.

Settimo posto con lo score di -8 per gli americani Will Zalatoris e Lucas Glover, mentre chiudono la top ten con il punteggio di -7 l’inglese Tommy Fleetwood e lo statunitense Jake Knapp. Classifica ancora molto corta con il taglio che ha premiato i golfisti capaci di concludere le prime 36 buche a -1. Pesante il tonfo di Camilo Villegas, leader dopo il round d’apertura. Il colombiano si incarta producendo un negativo +4 che lo fa scivolare in 49esima posizione con lo score di -2.

Sul percorso par 72 del TPC at Sawgrass di Ponte Vedra Beach (Florida, Stati Uniti d’America) il protagonista di giornata è indubbiamente Justin Thomas. Il trentunenne di Louisville piazza un clamoroso -10 di parziale commettendo anche un bogey alla buca 18. Lo statunitense recupera la bellezza di 105 posizioni cancellando il pessimo esordio ed assestandosi in 29esima piazza con -4. Sempre solido infine Scottie Scheffler, che transita al giro di boa al 16° posto con -5. Nel pomeriggio italiano spazio al terzo round.