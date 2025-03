Ginnastica artistica, la Serie A ricomincia da Ancona: si riparte dalla vittoria di Vercelli con Perotti

La Serie A 2025 di ginnastica artistica tornerà in scena con la seconda tappa nella giornata di sabato 8 marzo: il PalaPrometeo di Ancona ospiterà un nuovo appuntamento del massimo campionato italiano a squadre a un mese esatto di distanza dalla prova di apertura, sarà il secondo dei tre eventi di regular season, al termine delle quali si definiranno le migliori otto compagini che si contenderanno lo scudetto nella Final Eight in programma a inizio maggio.

La prima tappa è stata vinta dalla Libertas Vercelli, guidata da una fantastica Giulia Perotti, alla sua prima uscita da senior, grande promessa per il prossimo movimento tricolore. A Montichiari erano assenti tutti le Fate: Elisa Iorio e Angela Andreoli sono ai box a causa di un infortunio, mentre Alice D’Amato e Giorgia Villa non sono ancora al meglio della condizione fisica, la Brixia Brescia aveva dovuto fare a meno anche di Asia D’Amato e Martina Maggio.

La Leonessa aveva comunque chiuso al secondo posto davanti alla sorprendente Renato Serra di Cesena trascinata dall’algerina Kayla Nemour (Campionessa Olimpica alle parallele asimmetriche). Anche Manila Esposito non era in pedana quattro settimane fa a guidare la Ginnastica Civitavecchia e così le Campionesse d’Italia avevano chiuso al quinto posto.

Sul fronte maschile aveva invece primeggiato la Gymnastic Romagna Team di Lorenzo Minh Casali ed Edoardo De Rosa. Saranno ancora i favoriti insieme all’Artistica Brescia, alla Pro Carate di Yumin Abbadini e Mario Macchiati, alla Virtus Pasqualetti Macerata di Matteo Levantesi, senza dimenticarsi della Ginnastica Ferrara dell’ucraino Illia Kovtun.