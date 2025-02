Ginnastica artistica, Vannucchi e De Rosa terzi in Coppa del Mondo. Chusovitina sul podio a 50 anni!

L’Italia ha conquistato due podi nella prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Niccolò Vannucchi ha concluso al terzo posto la finale al corpo libero (13.533, 5.4 la nota di partenza) alle spalle di due grandi interpreti di caratura mondiale come il kazako Milad Karimi (14.133) e il giapponese Kazuki Minami (13.666).

Terzo gradino anche per Edoardo De Rosa, attesissimo al cavallo con maniglie dove il suo esercizio è stato valutato in 13.966 (5.7 il D Score). Gli avversari che lo hanno preceduto hanno portato in gara lo stesso coefficiente di difficoltà, ma sono risultati più puliti nell’esecuzione: il taiwanese Yu-Jan Shiao ha dettato legge in 14.433, regolando per un paio di decimi il giordano Ahmad Abu Al Soud (14.233).

L’armeno Vahagn Davtyan ha vinto agli anelli (14.133), avendo la meglio di misura sull’azero Nikita Simonov (14.066) e sul turco Mehmet Ayberk Kosak (14.000). Sul fronte femminile siamo invece di fronte a un autentico prodigio della natura: Oksana Chusovitina è riuscita a salire sul podio del volteggio a quasi 50 anni (spegnerà le candeline il prossimo 19 giugno). L’uzbeka ha raggiunto la media di 13.249, inchinandosi per un soffio alle slovene Teja Belak (13.299) e Tjasa Kysselef (13.266).

Alle parallele asimmetriche, invece, la cinese Kexin Zhang ha piazzato la stoccata (13.900, 5.7 il D Score), prevalendo nei confronti della britannica Charlotte Booth (13.300) e della giapponese Chiharu Yamada (13.033). Domani è in programma la giornata conclusiva con le finali al volteggio, alle parallele pari e alla sbarra per gli uomini, trave e corpo libero per le donne.