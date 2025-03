Ginnastica artistica, la Libertas Vercelli firma la doppietta in Serie A. Tornano Esposito e le D’Amato

La Libertas Vercelli ha vinto la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica femminile, imponendosi ad Ancona con il punteggio complessivo di 158.650. La formazione piemontese ha replicato il successo ottenuto un mese in occasione della prova d’apertura del massimo campionato italiano a squadre, trascinata dalla sempre più splendente stella di Giulia Perotti: la 15enne è stata impeccabile alle parallele asimmetriche (14.350, 6.1 la nota di partenza) e poi si è confermata molto costante tra trave (13.550, 6.0 il D Score), volteggio (13.500) e corpo libero (13.200, sconta quattro decimi di penalità).

Uno dei grandi talenti del movimento tricolore è stato affiancato dall’altra promessa Artemisia Iorfino (13.300 sui 10 cm e alla tavola), Elena Ferrari, Alessia Daniello, Thelma Lapalombella, Margherita Casalino. Grande festa per il sodalizio guidato da Enrico Pozzo e Federica Gatti, impostosi con un vantaggio di nove decimi nei confronti della Ginnastica Civitavecchia (157.750). Le Campionesse d’Italia sono tornate sul podio (157.750), trascinate dalla rientrante Manila Esposito, che era assente quattro settimane fa.

Il bronzo olimpico alla trave ha eseguito un ottimo esercizio proprio sui 10 cm (14.450, 5.5), poi si è distinta anche sugli staggi (14.050) e al volteggio (13.550), mentre al corpo libero ha commesso degli errori (12.500). Accanto alla Campionessa d’Europa all-around c’erano July Marano, Nunzia Dercenno, Naomi Pazon.

La Brixia Brescia ha conquistato il terzo posto dopo la seconda piazza di Montichiari (157.100), riabbracciando parzialmente alcune delle sue Fate. Asia D’Amato e Alice D’Amato si sono esibite alle parallele asimmetriche: 13.100 (5.2) per Asia e 11.550 (5.0) per la Campionessa Olimpica alla trave. Toccata e fuga per le genovesi, che stanno recuperando da alcuni problemi fisici. La Leonessa era in pedana anche con Sofia Tonelli (14.200 sugli staggi), Veronica Mandriota e Letizia Angoscini. Angela Andreoli ed Elisa Iorio, Fate medagliate ai Giochi, sono state recentemente operate, ai box anche Giorgia Villa.

A seguire la Forza e Coraggio Milano di Emma Fioravanti (155.350), l’Artistica 81 Trieste di Emma Puato (152.550) e la Renato Serra Cesena priva dell’algerina Kayla Nemour (152.450). Settimo posto per la Ginnastica Heaven (150.750), ottava la GAL Lissone (149.900), nona la Ginnastica Riccione (149.400). Più distaccate la FutureGym 2000 (147.150), la Corpo Libero Gym Team Padova (144.650) e la Acrobatic Fitness (142.950).