Norvegia pigliatutto: Haugan vince lo slalom di Sun Valley, Kristoffersen la Coppa del Mondo

Il norvegese Timon Haugan si è aggiudicato lo slalom valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025 in corso di svolgimento a Sun Valley (Idaho, Stati Uniti), ma festeggia anche il suo connazionale Henrik Kristoffersen, che ha messo le mani sulla quarta Coppa di specialità tra i pali stretti della sua carriera.

Sulla pista denominata “Bald Mountain” la gara (l’ultima in assoluto della stagione) ha visto una tracciatura semplice che seguiva un pendio non impossibile, per cui gli atleti hanno potuto spingere al massimo. Da questo scenario è emerso il norvegese classe 1996 che ha centrato la quarta vittoria in carriera (tutte tra i rapid gates) al termine di due manche di spessore.

Timon Haugan ha concluso con il tempo complessivo di 1:43.61 (il migliore nella prima manche in 51.39, quindi si è difeso nella seconda in 52.22) con un margine di appena 3 centesimi sul francese Clement Noel che sognava il sorpasso proprio in extremis, mentre il podio è completato dall’austriaco Fabio Gstrein, autore di una delle migliori prove della sua annata, a 37 centesimi.

Quarta posizione per Henrik Kristoffersen a 42 centesimi da Haugan, quanto basta per blindare il suo titolo in slalom, mentre in quinta troviamo lo svizzero Loic Meillard a 65 centesimi, con il tedesco Linus Strasser a 1.34. Settima posizione per lo statunitense Benjamin Ritchie a 1.63 da Haugan, quindi ottava per il francese Victor Muffat-Jeandet a 1.96, mentre in nona troviamo l’elvetico Tanguy Nef a 2.03, infine completa la top ten il francese Steven Amiez a 2.11. Chiude in 17a posizione l’unico azzurro in gara, Alex Vinatzer, a 2.61, dopo aver risalito 4 gradini nella seconda discesa.

Con questo risultato, quindi, è calato il sipario sull’intera Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Marco Odermatt ha, ampiamente, dominato la classifica generale con 1721 punti, con 605 di vantaggio su Henrik Kristoffersen, quindi terzo Loic Meillard a 645, mentre la Coppa di specialità è andata allo stesso norvegese con 662 punti con 52 di margine su Loic Meillard e 53 proprio su Timon Haugan.