Mikaela Shiffrin non dà scampo alle rivali nell’ultimo slalom stagionale. Ljutic trema, ma vince la Coppa di specialità

La carica dei 101! Una strepitosa Mikaela Shiffrin si è aggiudicata lo slalom valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025 in corso di svolgimento a Sun Valley (Idaho, Stati Uniti), toccando quota 101 successi in carriera. Sulla pista denominata Bald Mountain abbiamo assistito all’ultima gara dell’anno e le sorprese non sono mancate. La notizia più importante tuttavia è che Zrinka Ljutic non ha sbagliato e ha messo le mani sulla Coppa di specialità.

Mikaela Shiffrin nel frattempo, ha raggiunto un altro traguardo notevole, ovvero ha pareggiato il record di Ingemar Stenmark di 86 successi tra gigante e slalom (64 in quest’ultimo caso) in Coppa del Mondo. La padrona di casa ha voluto ribadire a tutte che la numero 1 tra i pali stretti, e non solo, è sempre lei, ed ha rilanciato la sua candidatura per la Sfera di Cristallo in vista della prossima stagione.

La gara odierna non ha avuto storia. Dopo il miglior tempo nella prima manche, la nativa del Colorado ha saputo volare anche nella seconda, chiudendo con il terzo crono. Complessivamente ha fatto segnare 1:45.92 (52.05 e 53.87), con un vantaggio clamoroso sul la tedesca Lena Duerr (+1.13), mentre ad un solo centesimo dalla teutonica si è fermata la slovena Andreja Slokar che ha recuperato ben 6 posizioni nella seconda metà di gara.

Quarta posizione per la svizzera Wendy Holdener a 1.60 dalla vetta, quinta l’austriaca Katharina Liensberger a 1.94 che ha mancato l’assalto alla Coppa di slalom, mentre è giunta sesta la statunitense Paula Moltzan a 2 secondi esatti. Settima la svizzera Melanie Meillard a 2.19, quindi ottava la norvegese Mina Fuerst Holtmann a 2.21, nona la canadese Ali Nullmeyer a 2.60 (con ben 9 gradini risaliti nella seconda manche), mentre ha completato la top ten la croata Zrinka Ljutic a 2.68, quanto basta per assicurarsi il titolo tra i rapid gates (approfittando anche del 14° posto di Camille Rast a 2.91). L’unica italiana in gara, Lara Della Mea, ha chiuso 18a a 3.42.

Con questo risultato, quindi, è calato il sipario sull’intera Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Federica Brignone, com’è ben noto, ha dominato la classifica generale con 1594 punti, con 322 di margine su Lara Gut-Behrami e 663 su Sofia Goggia, mentre la Coppa di specialità è andata a Zrinka Ljutic con 541 punti e 32 lunghezze di margine su Katharina Liensberger, quindi terza Camille Rast a 49.