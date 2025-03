Sci freestyle, Flora Tabanelli ai piedi del podio nello slopestyle dei Mondiali. Miro fuori dalla top-10

Flora Tabanelli si è accomodata ai piedi del podio nella gara di slopestyle che ha animato la giornata odierna dei Mondiali 2025 di sci freestyle, in corso di svolgimento in Engadina (Svizzera). L’azzurra si era presentata alla finale con il miglior punteggio di qualificazione, ma nell’atto conclusivo ha commesso un errore nella prima prova (53.64) e nella seconda è riuscita a migliorarsi soltanto parzialmente (66.34), fermandosi a quattro punti abbondanti dalla medaglia di bronzo finita al collo della canadese Megan Oldham (70.63).

Se la 17enne emiliana avesse ripetuto il riscontro di 77.43 ottenuto nel turno preliminare si sarebbe spinta fino al secondo posto, sopravanzando anche l’austriaca Lara Wolf (73.33), mentre era davvero imprendibile la padrona di casa Mathilde Gremaud, impostasi con un autoritario 85.65. Questa non è la specialità più congeniale per l’azzurra, che in Coppa del Mondo era comunque riuscita a festeggiare una splendida vittoria lo scorso 22 febbraio a Stoneham.

La fresca conquistatrice della Sfera di Cristallo park&pipe (il trofeo che premia l’atleta più brillante in sei gare tra Big Air, slopestyle e halfpipe) ci riproverà settimana prossima in terra elvetica, andando a caccia di una medaglia nell’amato Big Air, dove quest’anno ha vinto due gare nel massimo circuito internazionale itinerante e la graduatoria di specialità. Ricordiamo che entrambe le discipline saranno presenti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sul fronte maschile, invece, Miro Tabanelli, fratello maggiore di Flora, ha chiuso al di fuori della top-10. L’azzurro ha terminato la propria prova in quattordicesima posizione (49.86). La gara è stata vinta dal norvegese Birk Ruud (89.10) davanti agli statunitensi Mac Forehand (85.53) e Alex Hall (84.72).