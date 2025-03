Rivoluzionato il programma dei Mondiali di freestyle: anticipate le gare di Tabanelli, Galli e Deromedis

Cambio di programma nei Mondiali di freestyle a Engadina (Svizzera). Le poco propizie condizione meteorologiche hanno portato a un mutamento di scenario per quanto concerne le specialità della rassegna iridata previste nello schedule e quindi si deve fare i conti con quel che di nuovo è previsto.

Pertanto, fari puntati sullo slopestyle che vedrà protagonisti i fratelli Flora e Miro Tabanelli, con l’appuntamento che ci sarà domani alle ore 12.15, con un anticipo di una giornata rispetto al programma originario. Grandi attese per i due ragazzi nostrani, in grande forma, specialmente Flora dopo gli strepitosi riscontri in Coppa del Mondo.

Stesso discorso anche per la rassegna iridata di Skicross. Sulle gomme della pista elvetica Simone Deromedis cercherà un nuovo titolo iridato, mentre Jole Galli vorrà dar seguito al proprio magico momenti. Ebbene, alle ore 11.00 si sarà il via alle danze per cercare di rientrare nella top-3 e regalare grandi soddisfazioni al Bel Paese.

Ricapitolando schematicamente:

PROGRAMMA MONDIALI FREESTYLE ENGADINA 2025

Venerdì 21 marzo

Ore 11.00 Skicross uomini/donne

Ore 12.15 Freeski Slopestyle uomini/donne

Ore 14.30 Dual Moguls uomini/donne