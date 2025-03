Sci freestyle, Flora Tabanelli scatenata ai Mondiali: prima nelle qualificazioni di slopestyle!

Flora Tabanelli ha illuminato la scena nelle qualificazioni dello slopestyle ai Mondiali di sci freestyle, in corso di svolgimento in Engadina (Svizzera). L’azzurra ha strabiliato sulle nevi elvetiche, firmando il miglior punteggio della sessione: un perentorio 77.43 ottenuto sul primo salto (24.37 per la seconda prova) per issarsi nettamente al comando con un vantaggio importante nei confronti delle più dirette avversarie.

La 17enne emiliana, che ha recentemente conquistato la Coppa del Mondo park&pipe (il trofeo generale che combina i migliori sei risultati ottenuti tra halfpipe, slopestyle, Big Air), ha dimostrato di essere un portento anche in questa specialità, dove nel corso dell’inverno ha conquistato un successo nel massimo circuito internazionale itinerante e ha mostrato una crescita perentoria.

L’azzurra si è lasciata alle spalle due rivali molto quotate come la canadese Megan Oldham (72.51) e la padrona di casa Mathilde Gremaud (70.92), ma anche la cinese Mengting Liu (62.65) con cui ha battagliato a lungo durante l’annata agonistica, l’austriaca Lara Wolf (69.28) e la neozelandese Ruby Star Andrews (63.66). Hanno superato il turno anche la finlandese Anni Karava (61.29), la statunitense Marin Hamill (60.64), la britannica Kirsty Muir (58.97), la francese Kim Dumont Zanella (57.92), la neozelandese Madeleine Disbrowe (57.54) e la statunitense Grace Henderson (55.51).

Flora Tabanelli, che ha alzato al cielo anche la Coppa del Mondo di Big Air, si presenterà così con grandissime ambizioni alla finale in programma sabato 22 marzo (ore 12.30) e potrebbe dare l’assalto alla sua prima medaglia iridata assoluta dopo essersi regalata grandi soddisfazioni a livello giovanile. In giornata si disputeranno anche le qualificazioni dello slopestyle maschile, dove sarà impegnato Miro Tabanelli, il fratello maggiore di Floria che ha recentemente visto la tappa di Coppa del Mondo di Big Air a Tignes.