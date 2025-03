Flavio Cobolli perde ancora: azzurro ko contro Tirante nel 1° turno a Miami

Un periodo molto negativo per Flavio Cobolli. Il tennista romano, dopo un brillante 2024, fatica a ritrovarsi e deve annotare l’ottava sconfitta consecutiva nel massimo circuito internazionale. L’ultima della serie è arrivata quest’oggi nel primo turno del Masters1000 di Miami (USA) contro il non irresistibile argentino Thiago Augustin Tirante (n.117 del mondo), proveniente dalle qualificazioni. Con lo score di 6-1 3-6 6-3 in 1 ora e 54 minuti di gioco il sudamericano si è imposto, dopo che Cobolli si è trovato avanti di un break nel parziale decisivo, senza però riuscire a capitalizzare quella situazione e venendo nuovamente battuto.

Nel primo set avvio da incubo per Flavio. Tanti errori in manovra del romano, che fatica a trovare continuità nel proprio tennis. L’argentino, al contrario, capitalizza la situazione, andando avanti di un due break e cancellando tre palle del contro-break nel terzo gioco. La frazione è segnata e il 6-1 in 38′ la dice lunga.

Nel secondo set Cobolli ha uno scatto d’orgoglio, strappando il servizio al suo avversario nel secondo game e avendo finalmente un rendimento alla battuta più solido. Non ci sono opportunità per Tirante di tornare in auge e l’azzurro archivia la pratica sul 6-3.

Nel terzo set il break in apertura sorride a Flavio, che cancella un’opportunità di contro-break immediata al rivale. Il servizio, però non è amico del nostro portacolori e la gestione nei punti importanti è pessima. La conferma arriva nel sesto e nell’ottavo game, con il tennista nostrano che subisce due break consecutivi ed è costretto a stringere la mano all’avversario sul 6-3.

Leggendo le statistiche, annotiamo i 9 ace di Tirante rispetto ai 5 di Cobolli, il 54% dei punti vinti dall’argentino con la seconda di servizio rispetto al 48% dell’italiano e i 36 errori gratuiti di Flavio (16 vincenti) rispetto ai 26 del sudamericano (23 vincenti). In quest’ultimo rapporto c’è la differenza tra i due.