Flavio Cobolli sorpreso ed eliminato da Colton Smith a Indian Wells

Flavio Cobolli conclude subito, inaspettatamente e anche con qualche problema fisico di troppo, il proprio cammino al Masters 1000 di Indian Wells 2025. Per lui arriva una sconfitta dolorosa contro l’americano Colton Smith, proveniente dalle qualificazioni, attuale numero 261 del mondo e vittorioso per 3-6 6-2 6-2. L’ex Arizona, classe 2003, appare destinato a ritagliarsi un posto nel cuore degli appassionati a stelle e strisce per qualche giorno.

L’inizio non è di quelli migliori per Cobolli, che però riesce a reagire al break subito a 15 nel terzo gioco con il controbreak immediato alla terza chance che lo riporta sul 2-2. Successivamente, pur se un po’ rischia al servizio, Flavio ha problemi non di prim’ordine e sul 4-3 va fino allo 0-40. Due chance di 5-3 se ne vanno, la terza no, poi c’è il 6-3 che sembra indirizzare tutto verso i suoi lidi.

Ed effettivamente tre occasioni, consecutive peraltro, in questo senso arrivano nel secondo parziale: sull’1-1 c’è un altro 0-40, ma stavolta Smith recupera e poi strappa la battuta a 30, rendendo così la questione servizio un bel problema per Cobolli. Il capitolino è costretto ad annullare un’altra palla break sul 4-1, ma capitola sul 5-2, quando dei due set point a disposizione l’americano sfrutta il secondo.

Il terzo set somiglia un po’ a una lotta nella giungla in termini di servizio, perché i due sostanzialmente non riescono più a tenerlo molto a lungo. Cobolli manca due chance nel game d’apertura, poi per cinque game di fila nessuno dei due riesce più a tenere il proprio turno di battuta, fatto che però favorisce Smith, il quale alla fine di tutto si ritrova sul 4-2 e poi 5-2. E, infine, 6-2, perché Cobolli termina senza più riuscire a mantenere il servizio (con doppio fallo finale).

A scusante abbastanza ampia di Cobolli, va detto che sono risultati evidenti nel finale di match i postumi di evidenti problemi respiratori, dal momento che si è sentita chiaramente la tosse col passare dei minuti a infastidirlo notevolmente. A livello numerico 27-34 per vincenti-errori gratuiti da parte di Smith, 17-25 per l’italiano, anche se poi lo stato delle cose attuale fa capire che il discorso statistico conta fino a un certo punto.