ATP Acapulco, buon esordio per Ruud e Paul, fuori Cobolli, a Machac il derby ceco

Giornata piena di primi turni nell’ATP 500 di Acapulco (Messico). Buono è stato il debutto della testa di serie numero 2 del tabellone Casper Ruud che regola senza troppi patemi Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-4, 6-3 in poco più di un’ora e mezza, recuperando il break subito a inizio match e poi andando via piuttosto liscio. Al secondo turno troverà uno tra Vukic e Pacheco Mendez.

Molto convincente anche l’esordio del numero 3 del seeding Tommy Paul che supera con un perentorio 6-2 6-2 Gabriel Diallo in un match che praticamente non c’è stato. Dominio totale dello statunitense che affronterà in un derby tutt’altro che scontato Marcos Giron: il californiano ha sconfitto l’australiano Adam Walton per 7-6(4), 6-2. Un primo set senza palle break e un secondo nel quale il numero 52 del mondo ha preso in mano il match.

Ben Shelton ha vinto un match molto tirato contro Flavio Cobolli: 7-6(4), 7-6(4) per lo statunitense che ha recuperato anche un break di ritardo nel secondo set. Continua il momento particolarmente negativo del giocatore romano che non vince dal 31 dicembre, quando rimontò Humbert in United Cup. Shelton troverà David Goffin che ha sconfitto nettamente Rinky Hijikata per 6-2, 6-3.

Un derby ceco equilibrato e intenso è stato vinto da Tomas Machac su Jakub Mensik: finisce 6-4, 2-6, 6-3 in un incontro tra alti e bassi e passaggi a vuoto di entrambi. Mensik può recriminare sul primo set perso da 3-0 avanti. Al prossimo turno troverà Daniel Altmaier che batte Miomir Kecmanovic in rimonta: termina 4-6, 6-4, 6-3. Il tedesco è sempre più competitivo anche su questa superficie e oggi ha vinto di carattere contro il vincitore di Delray Beach. Dà continuità ai suoi risultati anche Learner Tien che batte Cameron Norrie per 7-6(5), 6-3 rimontando da 4-5 in risposta nel primo set. Sarà l’avversario di Zverev o Arnaldi al secondo turno.