Federica Brignone può vincere 4 Coppe del Mondo! Le classifiche: in tutte è padrona del suo destino

Alla vigilia delle Finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile Federica Brignone è in corsa per la conquista di 4 classifiche: oltre alla generale, dove l’aritmetica potrebbe arrivare già al termine della prossima gara, l’azzurra è in corsa per il successo anche nelle graduatorie di discesa, superG e gigante.

In discesa, la prima gara in programma alle Finali, l’azzurra è in testa con 16 punti di margine sull’austriaca Cornelia Huetter e 34 sull’altra azzurra Sofia Goggia, terza. In superG, invece, sarà sfida a due, con Brignone in testa anche in questo caso, con 5 punti di vantaggio sull’elvetica Lara Gut-Behrami.

In gigante, invece, l’azzurra dovrà rimontare, ma in caso di arrivo a pari punti avrà la meglio: sono 20 i punti di ritardo di Brignone dalla neozelandese Alice Robinson, dunque in caso di vittoria (non ex aequo con l’oceanica) l’italiana conquisterà la Coppa di specialità indipendentemente dal risultato dell’avversaria.

In caso di vittoria della classifica delle tre specialità citate, Federica Brignone andrebbe ad eguagliare quanto fatto in passato soltanto da tre atleti nel settore maschile, ovvero Pirmin Zurbriggen, Hermann Maier e Marco Odermatt.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE

1 BRIGNONE Federica ITA 1454

2 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1072 (-382)

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DISCESA

1 BRIGNONE Federica ITA 384

2 HUETTER Cornelia AUT 368 (-16)

3 GOGGIA Sofia ITA 350 (-34)

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SUPERG

1 BRIGNONE Federica ITA 570

2 GUT-BEHRAMI Lara SUI 565 (-5)

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GIGANTE

1 ROBINSON Alice NZL 520

2 BRIGNONE Federica ITA 500 (-20)