Federica Brignone riflette: “Istinto, ma anche tattica. A La Thuile dovrò rimanere calma. E Robinson non molla…”

Federica Brignone non si ferma più e vince anche il gigante di Are, firmando il miglior tempo in entrambe le manche ed imponendosi con un margine di 1.36 sulla rivale neozelandese Alice Robinson. L’azzurra, ormai saldamente al comando della classifica generale di Coppa del Mondo con 322 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami, può ancora imporsi nella classifica di specialità in attesa delle finali di Sun Valley.

“Mi piace molto la pista di Are, dove bisogna sempre spingere. Nella prima manche forse ho tagliato un po’ troppo le linee, in alcuni tratti avrei potuto fare meglio. Nella seconda mi sono lasciata andare e le cose sono fortunatamente andate bene, nonostante un grande rischio a circa quindici porte dalla conclusione, dove sinceramente ho pensato che la gara fosse andata, perché ho perso tanta velocità e poi arrivava una bella fetta di piatto. Quando ho tagliato il traguardo sono rimasta un po’ sorpresa, non pensavo sinceramente di essere così davanti“, dichiara la 34enne valdostana alla FISI.

“In questo momento sono molto presente e totalmente lucida quando scio. Lascio le emozioni fuori dalla mia testa anche se le sento dentro di me, so esattamente dove mi trovo, cosa sto facendo, e se perdo il controllo non mi piace. C’è tanta consapevolezza e istinto. In questo momento ho l’istinto giusto che mi dice dove e come spingere, ma poi cerco di essere tattica nei passaggi che richiedono attenzione e di tenere le linee giuste. Riesco a portare in gara tutto quello che provo in allenamento, forse è questo il mio segreto in stagione“, prosegue la campionessa del mondo in carica di gigante.

Sugli obiettivi da raggiungere nelle ultime gare della stagione: “Comunque Alice Robinson non molla nulla in gigante, sarà una sfida appassionante che si concluderà giustamente alle finali di Sun Valley. Continuo a non guardare la classifica generale, adesso andiamo a La Thuile dove sarà tosta emotivamente. Lì mi sento veramente a casa, ci sono i miei amici che fanno i giudici di partenza, mettono le reti e il blu in pista, saranno giorni stressanti, ma emozionanti allo stesso modo. Dall’altro lato amo quella pista, l’obiettivo principale sarà mantenere la calma“.