Quante gare mancano alla fine della Coppa del Mondo per Brignone? L’ipotesi di chiudere i giochi in casa

Mancano ormai 8 gare alla conclusione della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile: ci sono ancora 800 punti totali in palio e Federica Brignone ne vanta 322 di margine sull‘elvetica Lara Gut Behrami, la più immediata inseguitrice dell’azzurra nella generale.

All’appello mancano lo slalom di Are previsto domani, la discesa ed i due superG (uno dei quali rimpiazza quello saltato a St.Moritz) di La Thuile, in Italia, e le quattro gare delle Finali di Sun Valley, una per ciascuna delle specialità individuali.

Brignone, dunque, nel caso in cui chiuda la tappa italiana con oltre 400 punti di margine su Lara Gut-Behrami, potrà festeggiare in Italia la conquista della Coppa del Mondo generale: l’azzurra dovrà guadagnare sull’elvetica altri 79 punti nelle tre gare veloci di La Thuile per centrare l’obiettivo.