Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante femminile valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino andato in scena ad Are, in Svezia: l’azzurra ha fatto segnare il miglior crono sia nella prima che nella seconda manche, chiudendo in 1’52″67.

Distacchi notevoli per tutte le avversarie: la neozelandese Alice Robinson è seconda a 1″36, mentre sale sul gradino più basso del podio l’albanese Lara Colturi, terza a 1″43. Roberta Melesi giunge al traguardo in 27ma posizione, mentre viene squalificata Sofia Goggia.