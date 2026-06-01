Velocista e lunghista della categoria T11, Riccardo Dalla Mana è uno dei giovani nomi emergenti dell’atletica paralimpica italiana. Atleta delle Fiamme Oro, il classe 2006 ha conquistato ai Europei Giovanili Paralimpici 2015 gli ori nei 100m e 400m T11 e il bronzo nella categoria T11/12 nel salto in lungo.

Autore del record italiano nei 60m T11, negli ultimi anni ha mostrato una crescita costante, sia dal punto di vista tecnico che mentale, consolidandosi come uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile paralimpico azzurro.

In questa puntata di Talent Zone si racconta tra sport, allenamenti e vita quotidiana, affrontando temi legati al percorso di crescita, alla gestione delle gare e alla costruzione della propria identità sportiva.

Tra sacrifici, ambizioni e obiettivi futuri, emerge il profilo di un atleta giovane ma già molto strutturato, con una visione chiara del proprio percorso.

Conduce: Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

il suo percorso e l’ingresso nell’atletica

il rapporto con sprint e salto in lungo

come affronta allenamenti e competizioni

la gestione della pressione e delle emozioni

l’esperienza nelle gare internazionali

la vita da atleta tra studio e sport

il confronto con il livello più alto

obiettivi e prospettive future

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