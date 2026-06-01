FOCUS – TAEKWONDO | Anna Frassica: la nuova stella azzurra tra sogni olimpici, sacrifici e cuore
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Dal primo allenamento a 5 anni fino alla vittoria degli Europei Under 21 e alla convocazione al World Taekwondo Grand Prix di Roma: Anna Frassica si racconta in una lunga intervista esclusiva tra sport, emozioni e vita quotidiana. 🥋✨
Una delle giovani promesse più interessanti del taekwondo italiano apre le porte del suo mondo: i sacrifici dietro le medaglie, la pressione delle competizioni internazionali, la scuola, la famiglia e il grande sogno olimpico verso Los Angeles 2028. 🇮🇹🔥
Non solo risultati e tatami: Focus Taekwondo porta fuori il lato più umano dell’atleta, quello fatto di emozioni, paure, sogni e momenti che spesso non si vedono durante le gare.
Parleremo di:
🥇 Europei Under 21
🔥 Grand Prix Roma 2026
🇮🇹 Nazionale italiana
💪 Allenamenti e crescita mentale
❤️ Vita privata e passioni
🎯 Obiettivo Olimpiadi Los Angeles 2028
Un’intervista autentica, intensa e motivazionale per tutti gli appassionati di Taekwondo