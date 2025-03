F1 su TV8 oggi, GP Cina 2025: programma gara, diretta e differita in chiaro

Il Gran Premio di Cina 2025 di F1 si terrà nella mattinata europea di domenica 23 marzo. L’ora solare comporta una differenza di fuso orario con Shanghai più marcata rispetto alle abitudini. Lo scarto fra il nostro Paese e quello asiatico sarà di 7 giri d’orologio, anziché gli abituali sei.

LA DIRETTA LIVE DEL GP DI CINA DI F1 DALLE 8.00

Lo Shanghai International Circuit è stato edificato nel 2004 ed è dotato di strutture faraoniche. La pista, concepita dall’onnipresente Hermann Tilke, misura 5.431 metri e ha un disegno che ricorda la grafia del carattere hanzi “Shang”, che compone appunto il nome della megalopoli asiatica.

I tratti caratteristici sono rappresentati da due lunghissimi rettilinei e dalle due curve poste al termine degli stessi. La prima è una sorta di riccio che gira all’infinito, l’altra è un secco tornantino dove vi è la concreta possibilità di sorpassare. In ambedue i punti, il rischio contatto è sempre all’ordine del giorno.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 23 marzo

Ore 13.55 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP CINA F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Cina.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Shanghai. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento cinese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Cina, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP CINA 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 23 marzo (orari italiani)

Ore 8.00 F1, Gara (56 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).