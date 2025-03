F1, Max Verstappen: “Nel primo stint ho pensato solo a salvare le gomme, meglio nel finale”

Max Verstappen chiude al quarto posto al termine del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Shanghai il pilota del team Red Bull ha fatto oggettivamente il massimo a sua disposizione, superando nel finale Charles Leclerc e centrando una quarta posizione che, per un 4 volte campione del mondo non può certo far sorridere, ma rappresenta una iniezione di fiducia verso il futuro.

Oscar Piastri ha vinto la gara con un vantaggio di 9.7 secondi sul vicino di box Lando Norris, mentre completa il podio George Russell a 11.0. Quarta posizione per un solido Max Verstappen a 16.6, quindi quinta per Charles Leclerc a 23.2 con Lewis Hamilton sesto a 25.3. Chiude in settima piazza Esteban Ocon a 49.9 davanti ad Andrea Kimi Antonelli ottavo a 53.7.

Al termine della gara il pilota olandese ha raccontato le sue sensazioni: “All’inizio è stato difficile. ho guidato il primo stint come voleva la squadra, cercando di salvare le gomme il più possibile. Ho detto loro che saremmo stati lenti, e si è visto, ma almeno ho fatto quello che volevano loro. Gli avversari però ti scappano via in fretta”.

“L’inizio del secondo stint è stato in qualche modo difficile – prosegue -, le gomme si sono surriscaldate e non ho potuto attaccare, ma più andavamo avanti e meglio andava rispetto al resto della gara, quindi se avessimo partecipato a una gara di 6 ore..”