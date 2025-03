F1, Lewis Hamilton: “Potevo essere un paio di decimi più avanti, ma gli altri si sono migliorati”

Lewis Hamilton si è piazzato in quinta posizione al termine delle qualifiche per il Gran Premio di Cina 2025, secondo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta di un evidente passo indietro per la Ferrari rispetto alla prima parte del weekend, in cui il sette volte campione iridato aveva dominato la Sprint partendo dalla pole.

Il quarantenne britannico della Rossa non è riuscito a replicare la prestazione del venerdì sul giro secco con gomme soft, pagando poco meno di tre decimi dalla pole position di Oscar Piastri e mancando l’appuntamento con la prima fila in griglia per un paio di decimi. Si profila dunque una gara tutta all’attacco per la Scuderia di Maranello (Leclerc è 6°) con l’obiettivo di salire almeno sul podio.

“Potevo essere forse un paio di decimi più avanti, ma ho faticato tanto a trovare il bilanciamento della vettura questo pomeriggio. Tutti gli altri sono migliorati, noi abbiamo fatto qualche piccolo aggiustamento alla vettura ma alla fine abbiamo avuto molto più sovrasterzo“, spiega Hamilton ai microfoni di Sky Sport dopo una deludente sessione di qualifica.