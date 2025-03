F1, Max Verstappen: “Il ritorno dei motori V10 sarebbe emozionante. Magari potrei ritardare il mio ritiro…”

Pochi giorni dopo la conclusione del Gran Premio d’Australia, è già tempo di vigilia a Shanghai in vista del weekend Sprint del Gran Premio di Cina 2025, secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Max Verstappen, secondo a Melbourne subito alle spalle del vincitore Lando Norris al termine di una gara pazza e condizionata dal maltempo, sarà indubbiamente uno dei protagonisti più attesi anche in questo fine settimana.

“Che bello essere tornati in pista, mi sono goduto il weekend in Australia. Il team ha imparato molto e alla fine sono soddisfatto della seconda posizione, ma possiamo ancora migliorare tanto. Il degrado gomme ci ha particolarmente danneggiato a Melbourne, ma abbiamo abbiamo raccolto dati per capire come migliorare“, dichiara l’olandese della Red Bull.

“Quello in Cina sarà il primo weekend Sprint della stagione, dovremo avere il miglior set-up per conquistare più punti possibili. Non c’è molto tempo per provare, con una sola sessione di libere, ma la squadra sta lavorando sodo. Mi è sempre piaciuto correre a Shangai; ci sono tante zone di sorpasso e il tracciato è unico, vedremo cosa ci porterà questo weekend“, prosegue il quattro volte campione iridato.

Sulle voci di un eventuale ritorno dei motori V10 tra qualche anno in F1: “Il ritorno V10 potrebbe allungare la mia permanenza in F1? Chissà, forse sì. Senza dubbio sarebbero molto più emozionanti di quello che abbiamo adesso. Non ho il potere di cambiare i regolamenti, ma ovviamente un motore V10 sarebbe decisamente migliore per l’emozione di questo sport rispetto alla roba che c’è ora“.