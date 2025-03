F1, Kimi Antonelli: “Oggi avevo più confidenza con la macchina, puntiamo alla sesta posizione in gara”

La seconda pole position della stagione è stata ottenuta da Oscar Piastri che, al termine del Q3, ha siglato il crono di 1.30.641. L’australiano ha conquistato, per la prima volta nella sua giovane carriera, la prima piazzola della griglia in vista della gara in programma domani. Seconda posizione per la Mercedes di George Russell che si dimostra vera sorpresa di questo weekend.

Conclude la top 3 Lando Norris, apparso oggi in difficoltà nel guidare la sua McLaren. Domani in una gara imprevedibile molti sperano di recuperare posizioni già dopo la partenza. La Ferrari, dopo la vittoria nella notte italiana di Lewis Hamilton nella Sprint Race, ha concluso le qualifiche al quinto posto con il britannico seguito dal monegasco Charles Leclerc, sesto.

Non una brutta qualifica per il giovanissimo Andrea Kimi Antonelli che, con la sua Mercedes, ha fatto segnare l’ottavo crono, con un distacco di 0.462 dal leader Piastri. L’italiano non può sicuramente ottenere già i risultati del suo compagno George Russell ma continua a migliorare sotto la guida esperta di Toto Wolff, dopo il settimo posto della Sprint Race.

Ai microfoni di Sky sport ha dichiarato: “Sicuramente oggi avevo molta più confidenza con la macchina, ritornando a ieri, anche oggi ho fatto fatica a capire il warm-up perché certe volte partivo più freddo e non riuscivo ad avere grip durante il giro quindi era difficile trovare la finestra giusta per far funzionare la gomma. C’è ancora molto lavoro da fare sotto questo aspetto. Per arrivare in sesto posizione credo che il passo ci sia, credo che oggi stare dietro non ha aiutato la macchina ma siamo riusciti comunque a migliorarla dopo la Sprint Race. Penso che siamo in una finestra migliore per la gara di domani”.