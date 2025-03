F1, Frederic Vasseur: “Abbiamo perso in prestazione nella Q2, il degrado sarà un fattore in gara”

Ci si aspettava qualcosa di più dalle qualifiche del GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, dalla Ferrari. La Rossa, festeggiate la pole-position Sprint e la vittoria nella Sprint Race odierna con Lewis Hamilton, sperava di confermarsi anche nelle qualifiche che si sono disputate alle ore 08.00 italiane. Non è stato così.

Le due vetture del Cavallino Rampante hanno concluso il time-attack in terza fila, con Hamilton quinto e di poco davanti a Charles Leclerc (sesto), mentre la McLaren si è presa la pole-position con Oscar Piastri a precedere il britannico George Russell (Mercedes) e l’altro alfiere di Woking, Lando Norris. L’olandese Max Verstappen ha terminato in quarta posizione con la Red Bull.

Ad analizzare la situazione ai microfoni di Sky Sport il Team Principal della scuderia di Maranello, Frederic Vasseur: “Potevamo fare meglio, abbiamo migliorato molto nella Q3, ma eravamo troppo indietro nello stint precedente. Sappiamo che la gara sarà lunga e con tanto degrado, quindi dovremo fare attenzione a questo particolare“, ha dichiarato Vasseur.

Si è parlato anche della variazione di pressione sugli pneumatici effettuata da Pirelli dopo il day-1, ma l’ingegnere francese non ritiene che questo sia un motivo valido che abbia creato problemi alla scuderia: “Non è stata una nostra problematica. Il punto è che eravamo troppo indietro nella Q2 e quindi, pur migliorando molto, non eravamo nella situazione ideale in termini di tempo a disposizione per crescere ulteriormente. Da sessione a sessione le condizioni cambiano in maniera significativa e questo sarà un aspetto chiave nella stagione“.