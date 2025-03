F1, Piastri conquista la sua prima pole position a Shanghai. Ferrari in terza fila, 8° Antonelli

Oscar Piastri sfrutta l’enorme potenziale della McLaren e si impone nelle qualifiche del Gran Premio di Cina 2025, secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Prima pole position della carriera per il 23enne nativo di Melbourne, che ha realizzato il nuovo record della pista a Shanghai precedendo la Mercedes di un brillante George Russell.

Terza piazza per l’altra MCL39 di Lando Norris, ancora imperfetto ma comunque davanti alla Red Bull del quattro volte iridato Max Verstappen. Delusione in casa Ferrari, che si deve accontentare della terza fila in griglia con Lewis Hamilton (reduce dalla vittoria nella Sprint) quinto e Charles Leclerc sesto, mentre il rookie bolognese Kimi Antonelli è ottavo con la Mercedes in mezzo alle sorprendenti Racing Bulls di Isack Hadjar e Yuki Tsunoda.

In Q1 Norris e Leclerc faticano a completare un giro pulito, quindi sono costretti a montare un secondo set di gomme soft nuove per superare il taglio in scioltezza. Racing Bulls sugli scudi con Hadjar 2° davanti a Tsunoda, mentre vengono eliminate le Alpine di Gasly (16°) e Doohan (18°), la Haas di Bearman (17°), la Sauber di Bortoleto (19°) e la Red Bull di un Lawson (20°) sempre più in crisi, anche se non lontano questa volta dalla zona qualificazione.

In Q2 Ferrari e Mercedes effettuano il primo time-attack con gomme usate, per poi giocarsi tutto nell’ultimo run con le soft nuove. Norris detta il passo con il nuovo record della pista in 1’30″787 davanti a Verstappen e Piastri, poi la Racing Bulls di Hadjar e Tsunoda. Si salvano con qualche brivido le Rosse e Antonelli, mentre restano esclusi dalla top10 Ocon con la Haas, Hulkenberg con la Sauber, le Aston Martin di Alonso e Stroll e la Williams di Sainz.

In Q3 Piastri si prende la pole provvisoria dopo il primo tentativo con gomme soft nuove in 1’30″703 per 90 millesimi su Norris, poi a due decimi Verstappen, Hamilton e Russell. Solo 6° Leclerc a tre decimi. L’australiano della McLaren si migliora ulteriormente all’ultimo giro in 1’30″641 e blinda la pole position, mentre Russell balza in seconda piazza con la Mercedes davanti a Norris e Verstappen. In terza fila le Ferrari di Hamilton e Leclerc, 8° Antonelli.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP CINA 2025 F1

1 Oscar Piastri McLaren 1:30.641

2 George Russell Mercedes +0.082

3 Lando Norris McLaren +0.152

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.176

5 Lewis Hamilton Ferrari +0.286

6 Charles Leclerc Ferrari +0.380

7 Isack Hadjar Racing Bulls +0.438

8 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +0.462

9 Yuki Tsunoda Racing Bulls +0.997

10 Alexander Albon Williams +1.065

11 Esteban Ocon Haas F1 Team

12 Nico Hulkenberg Kick Sauber

13 Fernando Alonso Aston Martin

14 Lance Stroll Aston Martin

15 Carlos Sainz Williams

16 Pierre Gasly Alpine

17 Oliver Bearman Haas F1 Team

18 Jack Doohan Alpine

19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber

20 Liam Lawson Red Bull Racing