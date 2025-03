F1, GP Australia 2025: programma, orari, tv, streaming

La lunga attesa sta per finire, con Melbourne che si appresta ad ospitare da venerdì 14 a domenica 16 marzo il primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Si preannuncia un Gran Premio d’Australia di fuoco, in cui vedremo finalmente in azione dopo il letargo invernale i team ed i piloti protagonisti del nuovo campionato.

McLaren, reduce dalla conquista del titolo iridato costruttori nel 2024, ha impressionato nei test pre-stagionali a Sakhir ed è sulla carta la favorita per il successo sul tracciato australiano con il padrone di casa Oscar Piastri e soprattutto con Lando Norris. Fari puntati comunque sul quattro volte campione del mondo Max Verstappen e sul debutto in Ferrari di Lewis Hamilton, che affiancherà Charles Leclerc per completare una line-up da sogno, mentre comincerà l’avventura in F1 di alcuni rookie tra cui il diciottenne bolognese Kimi Antonelli in Mercedes.

Tutte le sessioni del weekend di Melbourne verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno (tranne la FP1), Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere le qualifiche e la gara in differita e in chiaro su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP AUSTRALIA F1 2025

Venerdì 14 marzo

Ore 2.30 Prove libere 1 a Melbourne (Australia) – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 6.00 Prove libere 2 a Melbourne (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 15 marzo

Ore 2.30 Prove libere 3 a Melbourne (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 6.00 Qualifiche a Melbourne (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 16 marzo

Ore 5.00 Gara a Melbourne (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP AUSTRALIA F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (tranne la FP1), Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.