F1, Fernando Alonso: “McLaren parte favorita, ma non è come nel 2024 con Red Bull e Verstappen”

Fernando Alonso è sempre stato molto chiaro nelle proprie esternazioni. L’attuale leader dell’Aston Martin ha sempre grandi motivazioni e l’arrivo nel team britannico di Adrian Newey è uno stimolo ulteriore per continuare nel processo di crescita della vettura, specialmente pensando alla rivoluzione in F1 prevista nel 2026.

Nell’ottica del campionato 2025, i test pre-season in Bahrain hanno dato un’indicazione: McLaren in vantaggio. La facilità con cui Lando Norris e Oscar Piastri siano riusciti a mettere insieme giri veloci è stata impressionante, ma resta il fatto che né il britannico e nè l’australiano abbiano dimostrato quelle qualità di guida tali da ritenerli dei vincitori seriali alla Max Verstappen.

È questo il pensiero di Alonso ad Autosport: “Nel 2024 sembrava che Max (Verstappen, ndr.) avesse un grande vantaggio durante i test. Stavolta sembra che sia la McLaren davanti agli altri perché sia Norris che Piastri dispongono di una macchina vincente, ma mi aspetto una lotta maggiore rispetto al 2024“, ha dichiarato l’iberico.

“Le macchine sono tutte a un elevato punto di sviluppo ed è complicato pensare a soluzioni in grado di sorprendere il team avversario. Anche dal punto di vista delle strategie non c’è molto da fare. Le gare saranno deciso sui dettagli e non mi aspetto che siano sempre gli stessi a vincere“, ha concluso Fernando.