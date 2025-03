F1, George Russell: “La McLaren sta facendo qualcosa di speciale”

Si è da poco conclusa la prima qualifica stagionale sul circuito australiano. In vista della gara di domani, che presenta un punto interrogativo dal punto di vista meteo, la McLaren si è dimostrata la scuderia più competitiva e veloce, ottenendo la prima fila in griglia con entrambi i suoi piloti. Scatterà, infatti, dalla pole Lando Norris che nel Q3 ha firmato il crono di 1.15.096.

Subito dietro, con un margine di soli 0.084, l’australiano Oscar Piastri che ha cercato in tutti i modi di colmare il gap con il suo compagno di squadra. Il pilota di casa, anche a causa di un bloccaggio nel primo tentativo in Q3, partirà così dalla seconda posizione e cercherà di insidiare il primo posto di Norris. Terza posizione per un mai domo Max Verstappen che, dopo un venerdì negativo, ottiene la massima prestazione per la macchina.

Quarto posto per un sorprendente George Russell che, con la sua Mercedes ha fatto segnare il tempo di 1.15.546. Durante le prove del venerdì il pilota britannico ha faticato a trovare il migliore assetto, soprattutto con la gomma soft, ma in qualifica è sembrato molto veloce e rappresenta un pericolo per il podio in vista della gara di domani.

George Russell ha spiegato a Therace.com: “È andata più o meno come ci aspettavamo, la McLaren davanti a tutti, con un distacco confortevole. Ho l’impressione che poi sia una lotta tra noi, Ferrari e Red Bull. È stata tutta questione di pneumatici, se sei forte nel terzo settore qui in Australia significa che stai facendo qualcosa di speciale, questo è certo”.

Sul dominio della McLaren ha infine dichiarato: “Sono molto avvantaggiati perché possono interrompere lo sviluppo ora e dedicarsi completamente al 2026, perché è già difficile superare questo divario. Sei hai un vantaggio di sei decimi all’inizio dell’anno vuol dire che hai una posizione privilegiata per il presente e per il futuro, nessuno riesce a colmare questo gap”.